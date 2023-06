Οικονομία

Επιτόκια – Fed: Αμετάβλητα μετά από 10 διαδοχικές αυξήσεις

Τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ, έκαναν την ανατροπή για την ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ.

Έπειτα από δέκα συνεχόμενες αυξήσεις, η ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed) να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια (στο 5-5,25%), αν και τα περισσότερα μέλη της προβλέπουν ότι θα προχωρήσουν σε νέα αύξηση μέχρι τα τέλη του 2023.

Η απόφαση αυτή ελήφθη ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής (FOMC). Ο στόχος είναι «να αποτιμηθούν οι επιπρόσθετες πληροφορίες και οι επιπτώσεις τους στη νομισματική πολιτική», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Fed.

Η Fed αναθεώρησε προς τα επάνω, στο 1%, την πρόβλεψή της για την αύξηση του ΑΕΠ στις ΗΠΑ για το 2023 (από 0,4% που προέβλεπε τον Μάρτιο) και μείωσε στο 3,2% (από 3,3%) την πρόβλεψή της για τον πληθωρισμό.

