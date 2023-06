Υγεία - Περιβάλλον

“Ζήσε αλλιώς”: έλκος στομάχου και αντιγήρανση για... άνδρες

Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

-

Το «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» βασίζεται στο επιτυχημένο format του εξωτερικού, «DR. OZ», που είναι από τις μακροβιότερες εκπομπές της τηλεόρασης με ζωντανό κοινό και έρχεται, καθημερινά στις 16:00 στον ΑΝΤ1, για να αλλάξει τη ζωή μας.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00

Ποια είναι τα συμπτώματα του έλκους στομάχου; Ο γαστρεντερολόγος Γεώργιος Αναγνωστόπουλος μας λέει τι πρέπει να προσέχουμε για να μην… πληγωθεί το στομάχι μας!

Ο λογοθεραπευτής Σταμάτης Σουρβίνος μας εξηγεί τα οφέλη της λογοθεραπείας στο νερό καθώς και γιατί έχει καλύτερα αποτελέσματα από μια συνεδρία σε αίθουσα.

Ποιοι είναι οι προδιαθεσικοί παράγοντες ανάπτυξης οστεοαρθρίτιδας και πώς αντιμετωπίζεται ένα κόκκαλο που… νοσεί; Ο ορθοπαιδικός χειρουργός- τραυματιολόγος Νικόλαος Εμμ. Τσιλιμιγκάκης απαντά σε όλες τις ερωτήσεις μας.

Κι όμως, έχουν και οι άνδρες δικαίωμα στην αντιγήρανση. Ποια αισθητικά «προβλήματα» είναι γένους αρσενικού και πώς μπορούν να διορθωθούν; Η δερματολόγος - αφροδισιολόγος Αγνή Αλμπανοπούλου έρχεται να… «ξεαγχώσει» το ανδρικό φύλο!

Μπορούν να βοηθήσουν τα συμπληρώματα διατροφής στο αδυνάτισμα; Ο διατροφολόγος Κωνσταντίνος Ξένος μάς ενημερώνει για την αποτελεσματικότητα των συμπληρωμάτων διατροφής για αδυνάτισμα, καθώς και για το πόσο ασφαλή είναι.

