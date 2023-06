Κοινωνία

Πλάκα: άρση της αργίας για τον ιερέα που έντυσε κορίτσια - “παπαδάκια”

Άρση της αργίας απόφασίστηκε για τον ιερέα που έντυσε κορίτσια "παπαδάκια" και δίχασε το κοινό.

Άρση της αργίας αποφασίστηκε για τον ιερέα που έντυσε κορίτσια "παπαδάκια" και προκάλεσε τον διχασμό του κοινού.

Έτσι, ο πάτερ Αλέξανδρος Καριώτογλου, την Κυριακή, θα μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά στην εκκλησία του.

Ο ιερέας είχε τεθεί σε αργία μετά από αντιδράσεις που προκάλεσε μια φωτογραφία που ανέβηκε στα social media στην οποία φαίνονται κορίτσια ντυμένα «παπαδάκια». Τα δύο κορίτσια συμμετέχουν στη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ραγκαβά στην Πλάκα, όπου ιερουργεί ο πατήρ Αλέξανδρος Καριώτογλου.

Βέβαια, δεν ήταν λίγοι και εκείνοι που στάθηκαν στο πλευρό του ιερέα για την κίνησή του αυτή.

