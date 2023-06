Life

“Το Πρωινό” - 63χρονος: Η ανήλικη με κάλεσε πρώτη και με “παγίδευσε” (βίντεο)

Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο άνδρας που συνελήφθη μετά από το “ερωτικό ραντεβού” στην Ομόνοια. Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος του για τα ναρκωτικά χάπια. Διαψεύδει την παλιά καταδίκη για βιασμό.

«Με πήραν τηλέφωνο και εγώ απάντησα, δεν πήρα εγώ τηλέφωνο. Με νευρίασαν και είπα “θα σας φτιάξω εγώ” και έστειλα μια φωτογραφία, μόνο μία φωτογραφία», υποστήριξε μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο 63χρονος, ο οποίος συνελήφθη επειδή έκλεισε «ερωτικό ραντεβού» με ανήλικη, αφού πρώτα της είχε στείλει φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου και ανάλογου περιεχομένου μηνύματα στο κινητό τηλέφωνο της.

Όπως συμπλήρωσε, «με παγίδευσαν και μου είπαν ότι έχει γίνει μήνυση εναντίον μου και να πάω να τα βρούμε με την μητέρα της ανήλικης και πήγα και με χτύπησαν».

Ακόμη, υποστήριξε πως ουδέποτε έχει καταδικαστεί για βιασμό, όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και ότι δεν γνωρίζει την 12χρονη απο τον Κολωνό, η οποία δήλωσε ότι τον αναγνώρισε ως έναν απο τους άνδρες που συνευρέθηκαν σεξουαλικά μαζί της έναντι αμοιβής..

Ο συνήγορος του, Βασίλης Νούλεζας, είπε ότι σήμερα στην Κόρινθο εκδικάστηκε στο Αυτόφωρο η δίκη του 63χρονου, ο οποίος συνεληφθη την Τρίτη για κατοχή ναρκωτικών, λέγοντας ότι «η σύλληψη του έγινε για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, για κατοχή Lexotanil που έχουν συνταγογραφηθεί για τον αδελφό του, που πάσχει από βαριά κατάθλιψη και με τον οποίο συγκατοικούν. Διέκοψε το Αυτόφωρο για την Δευτέρα, αλλά είναι σίγουρη η απαλλακτική κρίση».

Σε ότι αφορά την υπόθεση με την ανήλικη, ο δικηγόρος είπε ότι «κανένας δεν πρέπει να μιλά για μια δικογραφία που δεν έχει δει την δικογραφία» και ότι παρότι ούτε εκείνος έχει λάβει γνώση αυτής της δικογραφίας, «πολύ κακώς λέγονται όλα αυτά, διασύρονται και διαπομπεύεται ένας άνθρωπος».

Υποστήριξε ότι ο 63χρονος «δεχόταν τηλεφωνήματα και μηνύματα. Δεν ήξερε ότι προέρχονταν από ανήλικη. Του καθόρισαν συνάντηση δήθεν ότι έχει υποβληθεί μήνυση από την μητέρα της ανήλικης και εκεί τον ξυλοκόπησαν», ενώ σε ότι αφορά την αποστολή πορνογραφικού υλικού ισχυρίστηκε ότι «με βάσει όσα μου έχει διηγηθεί, έστειλε μια φωτογραφία που βρήκε από το Ίντερνετ, ήταν μια αψυχολόγητη αντίδραση του».

Τέλος, σχετικά με την παλαιά υπόθεση είπε πως σε βάρος του 63χρονου «ούτε έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ούτε του επιβλήθηκε ποινή καθείρξεως για το αδίκημα του βιασμού. Η καταγγέλλουσα τότε μάλλον του ζητούσε χρήματα».

