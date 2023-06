Πολιτική

Εκλογές - Ανδρουλάκης: Μια από τα ίδια σημαίνει: αναποτελεσματική αντιπολίτευση και αλαζονική εξουσία

Βολές κατά της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του. Τι είπε για την ναυτική τραγωδία στην Πύλο.

«Ανείπωτη τραγωδία τεραστίων διαστάσεων» χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου στον ρ/σ REAL FM. Ζήτησε μάλιστα ο αρμόδιος υπουργός της υπηρεσιακής κυβέρνησης να πει τι έκανε ακριβώς η χώρα μας για να αποτρέψει αυτήν την τραγωδία, ώστε να μην υπάρχουν σκιές και δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο, που δημιουργούν ερωτήματα.

«Ακούμε διάφορα από το πρωί, καλό θα ήταν αυτά να διευκρινιστούν» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε ως προς το μεταναστευτικό-προσφυγικό: «Η Ευρώπη είναι στο ”κεφάλι” της Αφρικής και απόληξη της Ασίας. Είναι πολύ εύκολο να περάσεις τα σύνορά της. Η προσέγγισή μου είναι ότι ο φράχτης στον Έβρο αποτρέπει τη στρατηγική εργαλειοποίησης του προσφυγικού εκ μέρους της Τουρκίας σε επίπεδο υβριδικού πολέμου. Το προσφυγικό-μεταναστευτικό θα κλιμακωθεί τις επόμενες δεκαετίες είτε λόγω της κλιματικής αλλαγής είτε λόγω εμπόλεμων καταστάσεων και ισχυρών τρομοκρατικών οργανώσεων. Πρέπει να δημιουργήσουμε νησίδες κρατικής ασφάλειας εντός της Αφρικής».

Για την αναθεώρηση του Κανονισμού ”Δουβλίνο ΙΙΙ”, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση κακώς πανηγυρίζει για τα λίγα βήματα που έγιναν με τη πρόσφατη έγκριση του σχεδίου που υποστήριξε. «Πρέπει να μας πει ο κ. Μηταράκης γιατί πανηγυρίζει. Δεν έθεσε θεσμικά θέματα ο κ. Μητσοτάκης, διότι ήξερε πάρα πολύ καλά ότι η ευρωπαϊκή Δεξιά είναι αντίθετη στο να προχωρήσουμε σε μηχανισμούς εκτεταμένης αλληλεγγύης στην αναθεώρηση του Δουβλίνου. Εμείς, ως σοσιαλιστές, λέγαμε κάτι απλό: Να υπάρχει μόνιμη μετεγκατάσταση βάσει πληθυσμού, ανεργίας, οικονομικής κατάστασης, ώστε τα κράτη-μέλη να συμβάλλουν στις χώρες υποδοχής», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου έδειξε ότι η αντιπολίτευση του κ. Τσίπρα ήταν «χρυσός» χορηγός του κ. Μητσοτάκη. «Απευθύνομαι στους προοδευτικούς αριστερούς: Μην μένετε στην ομηρία της ηγετικής ομάδας του κ. Τσίπρα. Δεν ξέρω κανέναν πραγματικό αριστερό να είναι χαρούμενος, που την Πέμπτη πριν τις προηγούμενες εθνικές εκλογές ο κ. Τσίπρας αποκάλυψε γιατί δεν ψήφισε την τροπολογία που απαγόρευε τη συμμετοχή της Χρυσής Αυγής, των δολοφόνων του Φύσσα, στις εκλογές. Τους κάλεσε να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ ως δήθεν παραστρατημένοι, ενώ έχουν προηγηθεί δολοφονίες και βρίσκονται στη φυλακή ως εγκληματική οργάνωση. Ποιος πραγματικός αριστερός είναι περήφανος για αυτά τα παιχνίδια μικροπολιτικής του κ. Τσίπρα;», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να υπόσχεται στο προεκλογικό σποτ της 25% αύξηση του μέσου μισθού και να έχει καταθέσει έναν μήνα πριν μεσοπρόθεσμο όπου κάνει λόγο για 13% αύξηση. «Τέτοια κοροϊδία του ελληνικού λαού δεν έχω ξαναδεί. Δεν μπορεί να υποστηρίζει ότι η υγεία πάει καλά και την χρηματοδότησε», ενώ «αύξησε τις ανισότητες, υπονόμευσε το κοινωνικό κράτος σε μια κρίσιμη φάση όπως ήταν η πανδημία».

«Έχουμε χρέος να αγωνιστούμε τις επόμενες δέκα ημέρες για να έχουμε στις 25 Ιουνίου μια ισχυρή, αξιόπιστη, προοδευτική δύναμη για να αντιπολιτευτεί προγραμματικά, αξιόπιστα και ισχυρά τη Νέα Δημοκρατία. Αν αυτό δεν συμβεί, θα έχουμε μια από τα ίδια, όπως τα προηγούμενα χρόνια: αναποτελεσματική αντιπολίτευση και αλαζονική εξουσία εκ μέρους του συστήματος της Νέας Δημοκρατίας» κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

