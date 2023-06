Κοινωνία

Πλατεία Βάθη: Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας

Ποιος είναι ο άνδρας που συνελήφθη για τη δολοφονία στην πλατεία Βάθη και τι είπε ο ίδιος στις Αρχές.

Χειροπέδες σε έναν 61χρονο Τούρκο πέρασαν το απόγευμα της Πέμπτης αστυνομικοί στα Εξάρχεια. Ο συλληφθείς κατηγορείται για τη δολοφονία συνομηλίκου του στην πλατεία Βάθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας αναγνώρισε τον εαυτό του στα βίντεο, είπε όμως ότι, δεν θυμάται τίποτα καθώς ήταν μεθυσμένος.

Ο ίδιος, πάντως, είναι γνώριμος στις Αρχές, αφού έχει συλληφθεί στο παρελθόν για γενετήσιες πράξεις κατά άνδρα, βιασμό και μικροαδικήματα.

Το πρωί του Σαββάτου αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Εξιχνιάστηκε, από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, η υπόθεση ανθρωποκτονίας 61χρονου αλλοδαπού, που έλαβε χώρα ξημερώματα της 7-6-2023 στην πλατεία Βάθη στην Αθήνα.

Ειδικότερα, το θύμα εντοπίστηκε νεκρό σε υπαίθριο χώρο υγειονομικού καταστήματος να φέρει τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στη θωρακική χώρα.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία και προανακριτικά δεδομένα, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση των στοιχείων του δράστη της επίθεσης.

Πρόκειται για 61χρονο αλλοδαπό, ο οποίος μετά από σχετικές έρευνες εντοπίστηκε απογευματινές ώρες χθες (15-06-2023) στα Εξάρχεια από ειδική επιχειρησιακή ομάδα, που είχε συσταθεί για τον σκοπό αυτό. Από την κατοχή του κατασχέθηκαν είδη ένδυσης και υπόδησης καθώς και σακίδιο πλάτης, που έφερε κατά τη διάπραξη της ανθρωποκτονίας.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ο οποίος παρέπεμψε την υπόθεση σε κύρια ανάκριση και σε βάρος του 61χρονου εκδόθηκε σχετικό ένταλμα, με το οποίο συνελήφθη και θα οδηγηθεί αρμοδίως.

