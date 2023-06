Κόσμος

Πούτιν: Ο Ζελένσκι είναι ντροπή για τον εβραϊκό λαό

Ο Ζελένσκι, έχει επανειλημμένα απορρίψει ως ψευδείς τις ρωσικές κατηγορίες ότι έχει υποστηρίξει τους νεοναζί στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αναφέρθηκε δημόσια στις εβραϊκές ρίζες του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, λέγοντας χωρίς αποδείξεις ότι ορισμένοι Εβραίοι τον θεωρούν ντροπή για την πίστη τους.

«Είχα πολλούς Εβραίους φίλους από την παιδική μου ηλικία. Και λένε ότι ο Ζελένσκι δεν είναι Εβραίος, είναι ντροπή για τον εβραϊκό λαό», δήλωσε ο Πούτιν.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την προεδρία της Ουκρανίας. Ο Ζελένσκι, ο οποίος έχει δηλώσει ότι ορισμένα από τα αδέλφια του παππού του εξοντώθηκαν στο Ολοκαύτωμα, έχει επανειλημμένα απορρίψει ως ψευδείς τις ρωσικές κατηγορίες ότι έχει υποστηρίξει τους νεοναζί στην Ουκρανία.

