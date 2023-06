Κοινωνία

Κύκλωμα εκβιαστών: Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν οι 6 από τους 7 συλληφθέντες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να αρνήθηκαν τις κατηγορίες περί «προστασίας» και απέδωσαν τους ξυλοδαρμούς σε «προσωπικές διαφορές».

-

Της Λίας Κοντοπούλου

Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους έξι από τους επτά συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος μπράβων που λυμαινόταν επιχειρήσεις κυρίως στα νότια προάστια.

Όλοι τους αντιμετωπίζουν ένα βαρύ κατηγορητήριο, το οποίο περιλαμβάνει κατά περίπτωση αδικήματα όπως:

εγκληματική οργάνωση

διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

εκβίαση κατ'επάγγελμα

βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη

επικίνδυνη σωματική βλάβη

παραβίαση του νόμου περί όπλων

αντίσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι κατηγορούμενοι φέρονται να αρνήθηκαν ότι "πωλούσαν προστασία" σε καταστηματάρχες. Ωστόσο κάποιοι εξ αυτών φέρονται να παραδέχθηκαν πράξεις ξυλοδαρμών, υποστηρίζοντας όμως ότι επρόκειτο για προσωπικές διαφορές.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν προβεί σε τουλάχιστον 10 επιθέσεις σε μαγαζιά της Ηλιούπολης, Αργυρούπολης, Αλίμου , Γλυφάδας και άλλων περιοχών από τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ο έβδομος κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ έχουν εκδοθεί ακόμα τρία εντάλματα σύλληψης.

Ειδήσεις σήμερα:

Κως: Απαγωγή καταγγέλλει η μητέρα της 27χρονης

Ναύπλιο – ασέλγεια: Σε φυλάκιση καταδικάστηκε ο αρχιμανδρίτης που έστελνε χυδαία μηνύματα σε 12χρονο

Ναυάγιο στην Πύλο – Αλεξίου: Ποτέ δεν προσδέθηκε το πλοίο για να ρυμουλκηθεί