Οικονομία

Απάτη: Παλαίμαχος πουλούσε οικόπεδα... φαντάσματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος είναι ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής που συνελήφθη για απάτες εκατοντάδων ευρώ. Αναζητούνταν ως φυγόποινος. Πώς δρούσε.

-

Οι αρχές προχώρησαν στην σύλληψη του 55χρονου παλαίμαχου ποδοσφαιριστή του Πανηλειακού Θοδωρή Αρμύλαγου, στην Νέα Μάκρη. Εις βάρος του αθλητή εκκρεμούσε μία αντεκτέλεστη δικαστική απόφαση.

Πιο συγκεκριμένα, ο 55χρονος δράστης καταδικάστηκε σε ποινή 5 ετών για το αδίκημα της απάτης τετελεσμένης και σε απόπειρα κατά συρροή και κατά συναυτουργία με όφελος άνω των 120.000 ευρώ.

Πώς δρούσε

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν για την υπόθεση, ο 55χρονος κατάρτιζε πλαστά συμβολαιογραφικά έγγραφα προκειμύνο να πουλήσει εικονικά οικόπεδα μεγάλης αξίας, ιδιοκτησίας ημεδαπών κατοίκονπροκειμένου να τα ιδιοποιηθούν.

Το παράνομο όφελος από την εγκληματική δραστηριότητα υπερέβη τις 350.000 ευρώ. Ο συλληφθείς πρόκειται τις επόμενες ημέρες να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Πότε εντοπίστηκαν

Τα μέλη της συμμορίας το 2014 είχαν επιχειρήσει να κάνουν ανάληψη 160.000 ευρώ από τραπεζικό λογαριασμό που διατηρούσαν δύο πρόσωπα τα οποία είχαν πεθάνει. Λίγες ημέρες αργότερα είχαν μεταβεί στο ίδιο υποκατάστημα της τράπεζας και παρέλαβαν επιταγή με 50.000 ευρώ σε διαταγή του πρόσωπου που είχε πέθάνει.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής συνελήφθησαν. Στην κατοχή τους και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία επιταγή 50.000 ευρώ και ένα συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου αξίας 70.000 ευρώ αμφιβόλου γνησιότητας.

Οι συλληφθέντες είχαν οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με τη σε βάρος τους δικογραφία, κατά περίπτωση για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και άμεση συνέργεια σε αυτή, πλαστογραφία και πλαστογραφία μετά χρήσεως κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και παράβαση των νόμων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και περί υπεύθυνης δήλωσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Rapid test δωρεάν το Σάββατο

Άνω Λιόσια: Βρέθηκε εγκαταλελειμμένο ΙΧ με εκρηκτικό μηχανισμό - Έγινε ελεγχόμενη έκρηξη

Κένυα - Αίρεση: Νήστεψαν μέχρι θανάτου για να... συναντήσουν τον Ιησού