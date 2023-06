Κόσμος

Κάρολος: Έφιππος ο βασιλιάς σε παρέλαση για τα γενέθλια του που είναι τον… Νοέμβριο (εικόνες)

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ παρήλασε έφιππος το Σάββατο, στην στρατιωτική παρέλαση για τα γενέθλιά του, μόλις… πέντε μήνες πριν από την πραγματική ημερομηνία.

Έφιππος εμφανίστηκε σήμερα ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ της Βρετανίας στη στρατιωτική παρέλαση για τα γενέθλιά του.

Ο βασιλιάς Κάρολος θα γίνει 75 ετών στις 14 Νοεμβρίου, αλλά τα γενέθλια του βρετανού μονάρχη εορτάζονται δύο φορές τον χρόνο, όπως προστάζει η παράδοση – ιδιωτικά την ημέρα των γενεθλίων και δημοσίως το δεύτερο Σάββατο του Ιουνίου.

Η παράδοση αυτής της στρατιωτικής παρέλασης (“Trooping the colour”) έχει τις ρίζες της στις πολεμικές προετοιμασίες του παρελθόντος, όταν όλες οι σημαίες επιδεικνύονταν στους στρατιώτες προκειμένου να είναι σε θέση να τις αναγνωρίζουν μέσα στη σύγχυση της μάχης. Χρονολογείται από τη βασιλεία του Γεωργίου Β’ το 1748, ο οποίος παρότι γεννήθηκε στις 30 Οκτωβρίου ήθελε να γιορτάσει τα γενέθλιά του το καλοκαίρι.

Η βασίλισσα Ελισάβετ Β’, η οποία έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Σεπτέμβριο σε ηλικία 96 ετών, εμφανίστηκε για τελευταία φορά έφιππη σε αυτήν την παρέλαση το 1986.

Η εκδήλωση προσέλκυσε πλήθος κόσμου γύρω από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Στις 12:00 (ώρα Ελλάδος) η πομπή αναχώρησε από το παλάτι, προκειμένου ο βασιλιάς να επιθεωρήσει τα στρατεύματα.

Στην παρέλαση παίρνουν μέρος περίπου 1.400 στρατιώτες, 400 μουσικοί και 200 άλογα, με επικεφαλής τη φοράδα Γιούνο (σημ: η βασίλισσα Καμίλα της έδωσε το όνομα της ρωμαϊκής θεότητας – αντίστοιχης με την θεά Ήρα της ελληνικής μυθολογίας).

Την Γιούνο ακολουθούν τρία άλογα με τύμπανα: ο Περσέας, ο Άτλας και ο Απόλλων. Τα συγκεκριμένα άλογα φέρουν βαθμό ταγματάρχη στις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις.

Βάσει προγράμματος, μετά την επιθεώρηση των στρατευμάτων, ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ επιστρέφει στο παλάτι όπου, μαζί με τη βασίλισσα Καμίλα και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, χαιρετά από το μπαλκόνι το πλήθος και παρακολουθεί την εντυπωσιακή αεροπορική επίδειξη.

Ο υδράργυρος προβλέπεται πως θα κυμανθεί γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου, αλλά για τα μέλη της βασιλικής φρουράς με τα παραδοσιακά γούνινα καπέλα η ζέστη θα είναι έντονη. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, στη διάρκεια πρόβας υπό την επίβλεψη του πρίγκιπα Ουίλιαμ, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που ένιωσαν δυσφορία λόγω της έντονης ηλιοφάνειας.

