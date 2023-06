Παράξενα

Πάτρα: Ο τάφος της μητέρας της ήταν άδειος - Η εξήγηση που της έδωσαν

Σε κατάσταση σοκ βρέθηκε μια γυναίκα όταν ανοίχθηκε ο τάφος της μητέρας της για να γίνει εκταφή της σορού διαπιστώθηκε πως δεν υπήρχε τίποτα μέσα.

Σε κατάσταση σοκ βρέθηκε μια γυναίκα στην Πάτρα όταν το πρωί της Παρασκευής (16/6) βρέθηκε στο Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο της Λεύκας, για την προγραμματισμένη εκταφή της σορού της μητέρας της. Ωστόσο, όταν ανοίχθηκε ο τάφος διαπιστώθηκε πως δεν υπήρχε τίποτα μέσα.

Η γυναίκα κατήγγειλε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» τα εξής: «Στις 19-6-2017 κάναμε την ταφή της μητέρας μου στο Β’ Νεκροταφείο Πατρών. Αντίστοιχα στις 4-10-2022, μας κάλεσαν για εκταφή, όπου κι έγινε το πρώτο άνοιγμα του τάφου, αλλά μάς είπαν ότι η γιαγιά Διονυσία δεν έχει λιώσει ακόμα, ώστε να παραλάβουμε, τα τέσσερα αδέρφια, τα οστά της μητέρας μας από το κοινοτάφιο που την είχαμε. Ετσι, μας έδωσαν νέο ραντεβού δεύτερης εκταφής του νεκρού μας στις 4-4-2023, κοινοτάφιο 465. Για σοβαρούς λόγους υγείας (είμαι καρκινοπαθής και κινητικά εν μέρει ΑμΕΑ, έχω κάνει χειρουργείο αρθροπλαστική γόνατος κι έχω βάλει μεταλλικά μέρη), πήρα παράταση, για τελική εκταφή της μητέρας μας στις 16-6-2023, δηλαδή χθες. Όπως οφείλαμε, πήγαμε στις 7.30 το πρωί στο Νεκροταφείο για την εκταφή και ανοίγοντας τον τάφο, μείναμε άναυδοι, γιατί μέσα στον τάφο δεν υπήρχαν τα οστά, δεν υπήρχε η σορός της μητέρας μας».

Και συνέχισε: «Δεν μπορώ να σας περιγράψω τα συναισθήματα, τον θυμό, τη λύπη και την απόγνωσή μας. Κανείς δεν ήξερε τι είχε γίνει. Κανείς δεν γνωρίζει πού βρίσκονται τα οστά της μητέρας μας. Ένας υπάλληλος, μόνο, του Νεκροταφείου, μας είπε ότι έγινε λάθος και την έχουν βγάλει (έχει γίνει εκταφή της) στις 4-10-2022».

Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, η γυναίκα δεν είχε βγάλει «άκρη» για το πού βρίσκονται τα οστά της μητέρας της. «Θα κινηθώ νομικά και θα κάνουμε και τα 4 αδέρφια τις απαραίτητες κινήσεις, πρώτον ώστε να βρούμε τα οστά της μητέρας μας και δεύτερον ο κάθε υπεύθυνος στην προκειμένη να πληρώσει αυτό το μακάβριο λάθος», συμπλήρωσε.

