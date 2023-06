Οικονομία

Κόκκινα δάνεια: Εξωδικαστικός και διμερείς συμφωνίες “ανεβάζουν στροφές”

Τι δείχνουν τα στοιχεια για την πορεία ρύθμισης οφειλων από δάνεια σε κξαθυστέρηση εξόφλησης.

Αυξάνεται το ενδιαφέρον των δανειοληπτών που έχουν δάνειο σε καθυστέρηση, προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα στην ρύθμισή του, εκμεταλλευόμενοι κάποιο από τα διαθέσιμα εργαλεία που υφίστανται. Την τάση αυτή ενισχύουν και οι αποφάσεις της ΕΚΤ για αυξήσεις επιτοκίων, που αναμφίβολα προκαλεί προβληματισμό στους οφειλέτες για την επόμενη ημέρα και για το τελικό ύψος που θα διαμορφωθούν τα επιτόκια.

Στο μεταξύ φαίνεται να αλλάζουν ρότα τράπεζες και servicers οι οποίοι θέλοντας να εκμεταλλευτούν το θετικό momentum που υπάρχει κάνουν με μεγαλύτερη ευκολία αποδεκτά αιτήματα των δανειοληπτών για ένταξη είτε στο εξωδικαστικό συμβιβασμό, είτε για διμερείς συμφωνίες.

Αυτό εξάλλου φαίνεται και από τα διαθέσιμα στοιχεία που υπάρχουν και τα οποία δείχνουν μία αλματώδη αύξηση των ρυθμίσεων που κυμαίνονται στα επίπεδα των 700 έως 800 εκατ. σε μηναία βάση. Από αυτά τα 250 εκατ. περίπου ρυθμίζονται μέσα από τον εξωδικαστικό και άλλα 450 έως 550 μέσω διμερών συμφωνιών μεταξύ τραπεζών - servicers και οφειλέτη.

Έχει ανεβάσει ρυθμό ο εξωδικαστικός

Όπως έχει ανακοινωθεί πρόσφατα από την η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους τον Μάιο παρατηρήθηκε ο υψηλότερος αριθμός ρυθμίσεων οφειλών και οριστικών υποβολών αιτήσεων, στα δύο χρόνια λειτουργίας του Μηχανισμού.

Συγκεκριμένα:

Τον μήνα Μάιο του 2023 πραγματοποιήθηκαν 805 ρυθμίσεις οφειλών και 1.996 οριστικές υποβολές αιτήσεων ρύθμισης. Συνολικά, μέχρι το τέλος Μαΐου του 2023 έχουν πραγματοποιηθεί 5.435 ρυθμίσεις οφειλών οι οποίες αντιστοιχούν σε 1,83 δισ. ευρώ αρχικών οφειλών.

Ο αριθμός των νέων αιτήσεων που εισήχθησαν στην πλατφόρμα ενισχύθηκε τον μήνα Μάιο του 2023, μετά τις πρόσφατες βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό, και ανήλθε σε 4.243, αυξημένος κατά 900 σε σχέση με τον μέσο όρο των έξι προηγούμενων μηνών. Αυξημένες κατά 50%, σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, ήταν και οι οριστικές υποβολές αιτήσεων.

Σημαντική είναι, επίσης, η διατήρηση του ποσοστού εγκρισιμότητας των ρυθμίσεων από τους χρηματοδοτικούς φορείς σε υψηλό επίπεδο, το οποίο κυμάνθηκε στο 72% τους τελευταίους έξι μήνες.

Όπως μάλιστα αναφέρεται, «το Υπουργείο Οικονομικών και η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρακολουθούν στενά την πορεία υλοποίησης του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, συνεργάζονται εντατικά με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και συνεχίζουν να στηρίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις για τη βέλτιστη δυνατή αντιμετώπιση του κρίσιμου ζητήματος του ιδιωτικού χρέους».

Ψηφιακά πλέον η υποβολή αιτήσεων

Στο μεταξύ από τον επόμενο μήνα τίθεται σε εφαρμογή η νέα πλατφόρμα για την ψηφιακή υποβολή των αιτήσεων ρύθμισης οφειλών από οφειλέτες με κόκκινα δάνεια. Πρόκειται για ένα σύστημα βάσει του οποίου τράπεζες και servicers θα πρέπει να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη ταχύτητα στα αιτήματα των οφειλετών και παράλληλα να αιτιολογούν πιθανή απόρριψη του αιτήματος.

Με τον τρόπο η Τράπεζα της Ελλάδος θα έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί τις ρυθμίσεις κόκκινων δανείων και την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας που έχει θεσπίσει και θα πρέπει να τηρείται από όλους τους πιστωτές, δηλαδή τόσο από τις εταιρείες διαχείρισης όσο και τις τράπεζες.

Με τον τρόπο αυτό η ΤτΕ επιχειρεί να επιβάλλει τυποποιημένες διαδικασίες, κυρίως προς τις εταιρίες διαχείρισης, για τις οποίες υπάρχουν και τα περισσότερα παράπονα. Όπως έχει δηλώσει ο διοικητής Γιάννης Στουρνάρας, θέλει να ακολουθηθεί πιστά ο Κώδικας Δεοντολογίας και από τις εταιρίες διαχείρισης ενώ προανήγγειλε αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο οι οποίες θα συμβάλουν στην βελτίωση λειτουργίας του συστήματος.

Βασική επιδίωξη, η οποία πιθανότητα θα λάβει την μορφή νομοθετικής παρέμβασης από την επόμενη κυβέρνηση θα είναι, η καλύτερη και ταχύτερη ανταπόκριση των εταιρών στα αιτήματα - ερωτήματα των οφειλετών.

