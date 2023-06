Υγεία - Περιβάλλον

Σωματική άσκηση: Πόσες θερμίδες “καίμε” όταν αθλούμαστε;

Ποια αθλήματα «καίνε» τις περισσότερες θερμίδες...

Τα αθλήματα που «καίνε» τις περισσότερες θερμίδες, δεν είναι απαραίτητα αυτά που νομίζει ο περισσότερος κόσμος και ειδικότερα οι αθλούμενοι. Και σίγουρα, θα προκαλέσει έκπληξη, το αποτέλεσμα σχετικών ερευνών, που απέδειξαν ότι περισσότερη ενέργεια απαιτείται από έναν παίκτη χάντμπολ, σε σχέση με κάποιον πολίστα. Κατά σειρά «καύσης θερμίδων», όσον αφορά στα ομαδικά αθλήματα, προηγείται το χάντμπολ με 800 έως 920 θερμίδες την ώρα και ακολουθούν η υδατοσφαίριση (600 έως 800 θερμίδες/ώρα), το ράγκμπι (650 έως 715 θερμίδες/ώρα), το μπάσκετ (500 έως 600 θερμίδες/ώρα), το βόλεϊ (450 έως 600 θερμίδες/ώρα) και το ποδόσφαιρο (400 έως 600 θερμίδες/ώρα).

Επίσης, πολύ σημαντική απώλεια θερμίδων, παρατηρείται στους αθλητές της βασκικής πελότας (800 έως 950 θερμίδες/ώρα), του σκουός (600 έως 920 θερμίδες/ώρα) και του τένις (400 έως 700 θερμίδες/ώρα), ενώ στα «μαχητικά αθλήματα», στην πρώτη θέση του σχετικού πίνακα, βρίσκεται το τζούντο (800 έως 1.000 θερμίδες/ώρα), ενώ έπονται, η πυγμαχία (600 έως 1.000 θερμίδες/ώρα) και το καράτε (600 έως 850 θερμίδες/ώρα).

Οσον αφορά στα αθλήματα του υγρού στίβου, η κωπηλασία είναι το πιό απαιτητικό με 600 έως 1.000 θερμίδες/ώρα, ενώ οι αθλητές του καγιάκ, «καίνει» 850 έως 950 θερμίδες/ώρα και οι κολυμβητές 600 έως 900 θερμίδες/ώρα.

Για τα αθλήματα αντοχής, απαιτείται περισσότερη ενέργεια και στις πρώτες θέσεις, συναντάμε τους δρόμους (800 έως 1.000 θερμίδες/ώρα), το πατινάζ (600 έως 1.000 θερμίδες/ώρα) και την ποδηλασία (500 έως 1.000 θερμίδες/ώρα), ενώ με το παραδοσιακό «σχοινάκι», θα «κάψουμε» 700 έως 900 θερμίδες/ώρα, με το step 600 έως 850 θερμίδες/ώρα και χορεύοντας ζούμπα, από 530 έως 750 θερμίδες/ώρα.

Τέλος, από τα αθλήματα που διεξάγονται στην ύπαιθρο, το σκι αντοχής είναι το πιό απαιτητικό, καθώς όσι ασχολούνται μ' αυτό, «καίνε» από 500 έως 1.100 θερμίδες/ώρα

