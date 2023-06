Life

Γιάνης Βαρουφάκης: έκλεψαν το κράνος με το όνομα του (βίντεο)

Τι δήλωσε ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 για την ιδιαίτερότητα του κράνους, που είχε λάβει ως δώρο.

Θύμα κλοπής έπεσε ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 ήταν καλεσμένος σε τηλεοπτικό σταθμό το πρωί της Κυριακής.

Όπως είπε, δεν πήγε στο στούντιο με την μηχανή του καθώς του έκλεψαν το κράνος!

«Μου έκλεψαν το κράνος μου που το αγαπώ πάρα πολύ» είπε χαρακτηριστικά στο OPEN ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Επεσήμανε ότι το είχε αφήσει δεμένο πάνω στη μοτοσικλέτα του και κάποιος το έκοψε και το πήρε.

«Ήταν δική μου βλακεία», παραδέχθηκε ο κ. Βαρουφάκης.

Ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 είπε ότι έχει συναισθηματική αξία το συγκεκριμένο κράνος, το οποίο φέρει πάνω το όνομά του, γιατί του το έχει κάνει δώρο ο πρόεδρος της ιαπωνικής εταιρείας που τα κατασκευάζει.

