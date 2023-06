Αθλητικά

Μητσοτάκης: ο Αθλητισμός αλλάζει... Υπουργείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανήγγειλε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, που προβλέπει και μετακίνηση του αθλητισμού σε άλλο υπουργείο, με αναπληρωτή Υπουργό.

-

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Real News», ο Κυριάκος Μητσοτάκης «αποκάλυψε» ορισμένες από τις αλλαγές που έχει αποφασίσει να κάνει στα υπουργεία, μετά τις εκλογές.

Εφ' όσον λοιπόν, η «Νέα Δημοκρατία» επικρατήσει στις εκλογές της 25ης Ιουνίου, το υπουργείο Αθλητισμού, θα «ενταχθεί» στο υπουργείο Παιδείας.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης «Οι ρυθμίσεις που θα φέρουμε, λοιπόν, θα αφορούν την οργάνωση της κεντρικής διοίκησης, την κατανομή των αρμοδιοτήτων και τη λειτουργία του υπουργικού συμβουλίου. Θα υπάρξουν, επίσης, και κάποιες μετακινήσεις αρμοδιοτήτων μεταξύ υπουργείων. Εχω, ήδη, ανακοινώσει τουλάχιστον ένα νέο υπουργείο για θέματα Κοινωνικής Μέριμνας και Πολιτικής. Για την οικογένεια, το Δημογραφικό και τη Στέγαση».

Όπως συμπλήρωσε «Μπορώ ακόμη να σας πω, ότι η αρμοδιότητα του Αθλητισμού θα μετακινηθεί στο Παιδείας από το Πολιτισμού, ως διακριτό χαρτοφυλάκιο και με αναπληρωτή υπουργό».

Ειδήσεις σήμερα:

Καταγγελία: Ασέλγεια σε τρεις ανήλικες από συγγενή 15χρονης

Στρεπτόκοκκος: Πώς γίνεται η διάγνωση, τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς

Εκλογές - Μητσοτάκης για Θράκη: Ο Τσίπρας είχε ενημερωθεί όσο ήμουν Πρωθυπουργός (βίντεο)