Life

ΑΝΤ1 και Μαρία Κορινθίου έλυσαν την συνεργασία τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση του σταθμού για την ηθοποιό και παρουσιάστρια.

-

Ο ΑΝΤ1, με μια λακωνική ενημέρωση προς ταυς τηλεοπτικούς συντάκτες, "ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Μαρία Κορινθίου και της εύχεται καλή επιτυχία στα μελλοντικά της σχέδια".

Η Μαρία Κορινθίου είχε ενταχθεί στο δυναμικό της εκπομπής "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1 από τις 10 Οκτωβρίου 2022.

Υποδεχόμενος την τότε στην εκπομπή, ο Γιώργος Λιάγκας είχε πει ότι "η εκπομπή έχει συγκεκριμένο χαρακτήρα infotainment και αυτό δεν αλλάζει όμως η Μαρία θα βοηθά στα γυναικεία θέματα, στη μόδα, στα ζώδια τη μαγειρική" ενώ συμπλήρωσε πως "η Μαρία είναι φίλη, είναι αγωνίστρια, άκουσε και εκείνη πολλά όμως δούλεψε πολύ και απέδειξε πως είναι άξια".

Ειδήσεις σήμερα:

Nations League: Η Ισπανία πήρε το τρόπαιο στα πέναλτι (εικόνες)

Νεκρή έφηβη από ποδοπάτημα σε συναυλία (εικόνες)

Κηφισός: Μποτιλιάρισμα λόγω... κολώνας φωτισμού (βίντεο)