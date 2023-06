Life

“Το Πρωινό” - Λιάγκας: η Μαρία Κορινθίου, το “διαζύγιο” με τον ΑΝΤ1 και οι σχέσεις τους (βίντεο)

Τι είπε ο παρουσιαστής στον “τηλεοπτικό αέρα” για την λύση της συνεργασίας της ηθοποιού με την εκπομπή, το κλίμα μεταξύ τους και τις αλλαγές της “επόμενης ημέρας” στην εκπομπή.

Το πρωί της Δευτέρας ο ΑΝΤ1 ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη Μαρία Κορινθίου.

Η ηθοποιός εμφανιζόταν στην εκπομπή «Το Πρωινό», με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιάγκα. Μέσα από την εκπομπή, ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε στη Μαρία Κορινθίου, την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με την εκπομπή και το κανάλι, αλλά και τις προσωπικές σχέσεις τους, λέγοντας ότι δεν είχε αντιληφθεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα μεταξύ τους.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Λιάγκας:

«Έβγαλε μία ανακοίνωση το πρωί ο ΑΝΤ1 που αφορά τη Μαρία Κορινθίου, μία λιτή ανακοίνωση. Αν εγώ τόσα χρόνια έχω χτίσει μία σχέση ειλικρίνειας, είναι επειδή σας κοιτάζω στα μάτια και λέω πάντα την αλήθεια μου. Παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή, όπως έχει διαμορφωθεί φέτος. Είναι μία εκπομπή που η ζωή μας τα έφερε έτσι που είναι infotainment εκπομπή, που στο μεγαλύτερο μέρος της βλέπετε αυτούς τους ανθρώπους. Σας είπα ότι του χρόνου θα αυξηθεί κατά ένα άτομο εδώ και άλλα δύο άτομα που θα βγαίνουν σε παράθυρα να λένε την άποψή τους.

Εάν με ρωτάγατε αν ήθελα να κάνω μια εκπομπή με εμπορικά θα σας έλεγα όχι για δεν μπορώ να τα κάνω εγώ. Όμως, η πρωινή ζώνη στην ελληνική τηλεόραση είναι μία ζώνη που φέρνει έσοδα στα κανάλια. Κι αν τα κανάλια δεν έχουν έσοδα, δεν θα έχω δουλειά εγώ και καμιά 40αριά νοματαίοι που δουλεύουν στην εκπομπή. Οπότε εγώ αφού δεν μπορώ να κάνω εμπορικά, θα ήθελα μία εκπομπή μόνο με περιεχόμενο. Απλά τα πράγματα. Όμως δεν είναι δικός μου ο ΑΝΤ1.

Τα εμπορικά επειδή αφορούν μόνο γυναίκες, είναι γυναικεία προϊόντα που δεν μπορώ να κάνω εγώ. Το εμπορικό του κάθε καναλιού και του ΑΝΤ1 επιλέγει μία γυναίκα η οποία εκτιμάται ότι μπορεί να προβάλλει τα εμπορικά θέματα του σταθμού. Αυτή ήταν η συμφωνία που επήλθε ανάμεσα στον ΑΝΤ1 και τη Μαρία Κορινθίου. Ήταν μια επιλογή μιας γυναίκας, η οποία μπορεί να στηρίξει τα εμπορικά θέματα. Δεν ήταν μια γυναίκα που συμμετείχε στο υπόλοιπο κομμάτι της εκπομπής. Δεν ήταν στις συσκέψεις, δεν ήταν στη διαδικασία παραγωγής αυτής της εκπομπής και για να μην είναι άκομψο, ήταν δίπλα στη Λίτσα στο κομμάτι των ζωδίων και στην Αργυρούλα μας στο κομμάτι της μαγειρικής.

Θέλω να σας ξεκαθαρίσω ότι δεν αντιλήφθηκα ποτέ ότι η Μαρία είχε πρόβλημα μαζί μου. Τουλάχιστον δεν μου το είπε. Δεν έχουμε διαπληκτιστεί ποτέ, την αγαπώ και την εκτιμώ. Πιστέψτε με, όπως την αγαπούσα και την εκτιμούσα, το ίδιο θα την αγαπώ και αύριο. Την υποδέχτηκα με αγάπη, ποτέ δεν δημιουργήθηκε κάποιο θέμα. Θα μου το έλεγε. Είναι και άνθρωπος που τα λέει. Τα είπε και σε μία κάμερα την Παρασκευή. Από εκεί και πέρα, αν μία συμφωνία -που τονίζω ξανά ότι δεν την έκανα εγώ γιατί δεν με αφορούσε- δεν πήγε καλά, δεν θα πάρω μέρος επειδή είμαι στον ΑΝΤ1. Προφανώς αντιλαμβάνομαι ότι ο ΑΝΤ1 πειράχτηκε από δηλώσεις της Μαρίας και χωρίς να το συναρτώ με τη Μαρία, δεν είναι καλό όταν φεύγουμε να λέμε από ένα κανάλι να βγαίνουμε και να λέμε πράγματα… Κρίμα είναι που δεν ολοκληρώθηκε αυτή η συνεργασία για τρεις εβδομάδες. Είναι αστείο…Εγώ εύχομαι πραγματικά ότι και να κάνει από εδώ και πέρα – με αγάπη το λέω – καλή της επιτυχία. Είναι ένας γλυκός άνθρωπος, ταλαντούχος άνθρωπος, την αγαπάω κι αυτήν και το παιδάκι της και τον άντρα της. Έχουμε κάνει και κομμάτι διακοπών μαζί. Πραγματικά δεν έχω κάτι με αυτήν...», είπε ο Γιώργος Λιάγκας, όπως γράφει το fthis.gr.

