“The 2Night Show” - Φαίη Χρυσοχόου: Οι πυροβολισμοί στο Εφετείο, η πτώση του “Ήλιος” και οι “ξεχωριστοί” διάσημοι βίντεο)

Τι είπε η Φαίη Χρυσοχόου για την μακρά δημοσιογραφιική διαδρομή, τις συνεντεύξεις με πρόσωπα που συζητήθηκαν, τον Άρη Σταθάκη και το Βραβείο Μπότση για ρεπορτάζ της,

Καλεσμένοι στην εκπομπή «The 2Night Show» ήταν την Δευτέρα, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος που ήταν αποκαλυπτικός και δύο γυναίκες που διακρίνονται στους τομείς τους: η Αναστασία που μίλησε για την ποιρεία και το δυνατό ξεκίνημα της, και η Φαίη Χρυσοχόου, δημοσιογράφος του ΑΝΤ1 που περιέγραψε μερικές από τις ιδιαίτερες στιγμές που έχει βιώσει στην διάρκεια της μακρόχρονης πορείας της.

Η πολύπειρη δημοιογράφος μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τους πυροβολισμούς στα σκαλιά του Εφετείου, απο συγγενεή του Μάριου Παπαγεωργίου, καθώς και την ψυχραιμία της στην κάλυψη και μετάδοση του περιστατικού, για την οποία τιμήθηκε με το δημοσιογραφικό βραβείο του Ιδρύματος Μπότση.

Ξεχωριστή ήταν η αναφορά της στην αεροπορική τραγωδία του Γραμματικού και στο το χρονικό της «προαναγγελθείσας» πτώσης του μοιραίου αεροπλάνου «Ήλιος»΄.

Η Φαίη Χρυσοχόου, που έχει συνεργαστεί και με έντυπα ΜΜΕ τα προηογύμενα χρόνια, είχε την ευκαιρία χάρη στην δημοσιογραφία να έρθει σε επαφή με αρκετούς σημαντικούς ανθρώπους και ξεχωριστές προσωπικότητες ανά τον πλανήτη.

Συνομιλώντας με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, αποκάλυψε πως ο… Τζώρτζ Μάικλ στάθηκε η αφορμή να ανακαλύψει, σε εφηβική ηλικία, το δημοσιογραφικό της «δαιμόνιο», αναφέρθηκε στις συναντήσεις της, μεταξύ άλλων, με τους Μπίλ Γκέιτς, Άντονι Κουίν, Μίκαελ Σουμάχερ, αλλά και για την συνέντευξη με τον εγγονό του Γκάντι και τον ευφυή Έρνο Ρούμπικ, ο οποίος δεν μπορούσε να λύσει τον κύβο που εκείνος δημιούργησε;

Ακόμη, η Φαίη Χρυσοχόου ανακάλεσε μνήμες απο την συνεργασία της με τον Άρη Σταθάκη στην θρυλική εκπομπή «Από την θέση του οδηγού», μίλησε για την πολυετή συνεργασία της με τη Φωτεινή Γεωργίου, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Υγεία πάνω απ' όλα», ενώ ξεχωριστή ήταν η αναφορά της στην επαφή της με τους σπουδαστές του ANT1 MediaLab, όπου διδάσκιε τα τελευταία χρόνια.





