Αυστρία: Έκρυβε 90 ερπετά στη βαλίτσα του!

Φίδια, σκορπιοί και γκέκο, βρέθηκαν στη βαλίτσα του 50χρονου Τσέχου, που έφτασε στο αεροδρόμιο της Βιέννης, με πτήση από την Αιθιοπία.

Οι αυστριακές τελωνειακές αρχές ανακάλυψαν σχεδόν 90 ερπετά επιμελώς κρυμμένα στις αποσκευές ενός ταξιδιώτη από την Αιθιοπία, με τα ζώα να εκτιμάται ότι είχαν συνολική αξία μεταπώλησης περίπου 47.000 ευρώ, ανακοίνωσαν σήμερα οι αυστριακές αρχές.

«Προς μεγάλη τους έκπληξη, [οι τελωνειακοί} αντίκρισαν μια αρχικά ανυπολόγιστη ποσότητα απροστάτευτων ερπετών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών, προσθέτοντας ότι η κατάσχεση έγινε στις 23 Μαΐου.

Ο φερόμενος ως λαθρέμπορος, ένας 50χρονος Τσέχος, είχε επιχειρήσει να διαφύγει τους ελέγχους, ακολουθώντας την έξοδο προορίζεται για ταξιδιώτες που δεν έχουν να δηλώσουν εμπορεύματα, αλλά εντοπίστηκε από εργαζόμενους του αεροδρομίου, που είχαν ειδοποιηθεί για κινδύνους αναφορικά με ένα αεροπλάνο που απογειώθηκε από την Αντίς Αμπέμπα.

«Ορισμένα από τα στοιβαγμένα ερπετά έφεραν ήδη εμφανή σημάδια αφυδάτωσης», αλλά «όλα ανάρρωσαν», πρόσθεσε το υπουργείο, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες. Τα ζώα στάλθηκαν αμέσως στον ζωολογικό κήπο της Βιέννης για φροντίδα.

Συνολικά διασώθηκαν 85 γκέκο διαφορετικών ειδών, δύο φίδια και δύο σκορπιοί. Η πώλησή τους αναμενόταν να αποφέρει στον 50χρονο σχεδόν 47.000 ευρώ, σύμφωνα με υπολογισμούς των τελωνειακών αρχών.

Κατά την ανάκρισή του, ο ταξιδιώτης είπε ότι τα γκέκο «ήταν άνευ αξίας» σύμφωνα με τον ίδιο και ότι τα είχε φέρει για να ταΐσει τα φίδια του.

