Ολυμπιακός: Ανάρπαστα τα διαρκείας για την νέα σεζόν

Η πώληση των διαρκείας έχει φτάσει ήδη στις 10.000 κι όλα αυτά χωρίς ακόμη να έχει ολοκληρωθεί κάποια μεταγραφή.

Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας συνεχίζεται με εξαιρετικό... ρυθμό στον Ολυμπιακό, που κλείνει από νωρίς τη θέση του στο «Γ. Καραϊσκάκης» ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2023-24.

Η έλευση ενός τεχνικού διευθυντή του διαμετρήματος του Αντόνιο Κορδόν και η προοπτική της ομάδας που θα δημιουργηθεί θέλουν το ενδιαφέρον του φίλαθλου κοινού της πειραϊκής ομάδας να δυναμώνει μέρα με τη μέρα.

Η πώληση των διαρκείας έχει φτάσει στις 10.000, κι ενώ ο νέος προπονητής (Ντιέγκο Μαρτίνεθ) της ομάδας ανακοινώθηκε μόλις σήμερα και μεταγραφές δεν έχουν γίνει ακόμα.

Έως και σήμερα (20/6) στα εκδοτήρια του «Γ. Καραϊσκάκης» υπήρχαν μεγάλες ουρές, γι΄ αυτό δόθηκε δύο ημέρες παράταση στην πρώτη περίοδο της διάθεσης των εισιτηρίων.

Η διάθεση συνεχίζεται καθημερινά από τα εκδοτήρια του φαληρικού γηπέδου στη Θύρα 25, όπως και διαδικτυακά, όλες τις ημέρες και 24 ώρες το 24ωρο.

