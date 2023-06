Πολιτική

Ναυάγιο στην Πύλο - Ανδρουλάκης: να γίνει έρευνα για το Λιμενικό και τις κινήσεις του (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για την Θράκη, την ΕΥΠ και τους μουσουλμάνους βουλευτές. Τι ανέφερε για τις εκλογές της Κυριακής, τον στόχο του κόμματος και γιατί επιτέθηκε σε Μητσοτάκη και Τσίπρα.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ήταν την Τετάρτη ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε διμέτωπη επίθεση κατά Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, εστιάζοντας ωστόσο τα βέλη του στην ΝΔ και στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Απευθυνόμενος στους ψηφοφόρους είπε ότι «Η επιλογή της ΝΔ είναι μια επιλογή φόβου για τα χειρότερα και όχι μια επιλογή ελπίδας για τα καλύτερα. Με ισχυρό ΠΑΣΟΚ σπάμε τον μηχανισμό του φόβου».

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «η αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ δεν έχει σχέση με την αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ. Ψηφίσαμε πολλά νομοσχέδια της ΝΔ, αλλά είμαστε απέναντι στην ΝΔ σε πολλά ζητήματα. Έχουμε μια προγραμματική αντιπολίτευση, που δεν λέει “ναι σε όλα”. Δεν κάνουμε λαϊκίστικη αντιπολίτευση, αλλά μια αντιπολίτευση με στόχο συγκεκριμένο».

Κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αλαζονεία, λέγοντας ότι «είναι τέτοια η αλαζονεία του, που περιφρονεί τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Δεν τον ενδιαφέρει που ο ελληνικός λαός πληρώνει τις δεύτερες υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας σε όλη την Ευρώπη. Μας ξεπερνά, -βάσει των ευρωπαϊκών στοιχείων και του ΟΟΣΑ-, μόνο η Βουλγαρία»

«Είναι τέτοια η περιφρόνηση του κ. Μητσοτάκη προς τον ελληνικό λαό, που υπόσχεται επισήμως αυξήσεις κατά 25% στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα, όταν μια εβδομάδα πριν έχει καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα σταθερότητας όπου γίνεται αναφορά σε αύξηση μισθών κατά 13%. 13% λέει στο επίσημο έγγραφο στις Βρυξέλλες και 25% στο διαφημιστικό σποτ στην Ελλάδα» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Για το ζήτημα της Θράκης και το σημείωμα της ΕΥΠ για μουσουλμάνους υποψήφιους βουλευτές και την παρέμβαση του τουρκικού προξενείου, ο κ. Ανδρουλάκης είπε «εμείς έχουμε δύο βουλευτές στην Θράκη, δεν υπάρχει κανένα θέμα με αυτούς. Το ζήτημα της Θράκης φέρνει τα κόμματα προ των ευθυνών τους για την επιλογή των υποψηφίων τους. Εμείς εκπροσωπούμε την ενότητα του λαού και όχι το κλείσιμο του ματιού για λίγα ψηφαλάκια. Ας επιλέγουν τα κόμματα υποψηφίους που δεν έχουν τέτοια εμπλοκή».

Για το Μεταναστευτικό και το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου, ο Νίκος Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι «υπάρχουν δύο μεγάλα θέματα, το ευρωπαϊκό θεσμικό και το γεωπολιτικό. Στο δεύτερο, ο δυτικός κόσμος πρέπει να επενδύσει σε νησίδες σταθερότητας στην Αφρική», ενώ τόνισε ότι «δεν μπορεί η πρώτη χώρα να σηκώνει το βάρος της εισόδου παράτυπων μεταναστών στην Ευρώπη».

Αναφορικά με το ναυάγιο στην Πύλο και την αντιπαράθεση ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι «δεν χρειάζεται να πετάμε βέλη ο ένας στον άλλον. Να γίνει έρευνα για να μάθουμε τις κινήσεις της Ελλάδας, μόλις έμαθε για αυτό το καράβι. Αυτή η έρευνα να γίνει γνωστή και διεθνώς στα ΜΜΕ για να μην μας επιτίθενται. Επειδή υπάρχουν κάμερες στα σκάφη και της Frontex και έχουν καταγραφεί όλα, να γίνει έρευνα».

Ερωτηθείς για τις προσδοκίες του από την κάλπη της Κυριακής και το ποσοστό που έχει βάλει ως στόχο για το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε «εγώ αγωνίζομαι για το καλύτερο δυνατό. Πιστεύω ότι η παράταξη μας θα δώσει στον ελληνικό λαό ένα άλλο στήριγμα. Για μένα δεν έχει ταβάνι αυτή η προσπάθεια. Προσπαθώ με νέο προσωπικό και άλλο ήθος να καταφέρω την αναγέννηση της δημοκρατικής παράταξης».

