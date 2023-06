Κοινωνία

Μενίδι - Θύμα ληστείας: “ Με χτύπησε για να μου πάρει την τσάντα” (βίντεο)

Συγκλονίζει η περιγραφή στον ΑΝΤ1 από την γυναίκα δικηγόρου που ήρθε αντιμέτωπη με τον κακοποιό, ο οποίος την τραυμάτισε για να της αρπάξει την τσάντα.

-

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Τετάρτη η δικηγόρος που έπεσε θύμα τσαντάκια στο Μενίδι.

Η 42χρονη δέχθηκε άγρια επίθεση από έναν άγνωστο άνδρα, που την γρονθοκόπησε στο πρόσωπο για να την ληστέψει και την έριξε στο οδόστρωμα προσπαθώντας να της αποσπάσει την τσάντα.

Όπως είπε η δικηγόρος, ο δράστης την προσέγγισε στις 21:45 το βράδυ του Σαββάτου και αφού την χτύπησε και πάλεψε μαζί της, της αφαίρεσε την τσάντα της, μέσα στην οποία είχε χρήματα, το κινητό τηλέφωνο και προσωπικά της έγγραφα και νομικά έγγραφα που αφορούν υποθέσεις της.

Σημειώνεται ότι η 42χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο ΚΑΤ, για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Παρακολουθήστε όσα είπε η Αγγελική Γιαννοπούλου στον ΑΝΤ1: