Life

Θεσσαλονίκη: O Μητσοτάκης για καφέ με Ρέμο και Τσαπατάκη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά την επίσκεψή του στη Χαλκιδική ο πρόεδρος της ΝΔ βρέθηκε στη συμπρωτεύουσα.

-



Με τον Αντώνη Ρέμο και τον Αντώνη Τσαπατάκη βρίσκεται αυτή την ώρα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης σε καφετέρια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στο καφέ – μπαρ, όπου συναντήθηκε με τον γνωστό τραγουδιστή Αντώνη Ρέμο και τον Παραολυμπιονίκη κολύμβησης Αντώνη Τσαπατάκη.

Οι τρεις άνδρες συζητούν σε πολύ χαλαρή διάθεση, ενώ η παρέα τους έχει μαγνητίσει τα βλέμματα των θαμώνων και των περαστικών. Δεν είναι λίγοι αυτοί που τους πλησιάζουν και τους δίνουν χειραψίες.

Μάλιστα, στη σέλφι που έβγαλαν με έναν μικρό θαυμαστή, ο γνωστός τραγουδιστής σχολίασε χαριτολογώντας «μόνο ο Μέσι λείπει από τη φωτογραφία».

Ο κ. Μητσοτάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη το απόγευμα στον Νίκο Χατζηνικολάου και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: νεκροί από φωτιά σε μπαταρίες για ηλεκτρικά ποδήλατα (εικόνες)

Φωτιά σε φυλακές: απανθρακώθηκαν δεκάδες κρατούμενες (εικόνες)

“Αρένα” - 12χρονη στον Κολωνό: αποκλειστική συνέντευξη της μητέρας της (εικόνες)