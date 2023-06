Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Εμπόριο Ναρκωτικών: Ελεύθερος γνωστός στιχουργός

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν τρεις συλληφθέντες για το κύκλωμα ναρκωτικών. Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του ο στιχουργός.

Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο στιχουργός, που συνελήφθη με την κατηγορία ότι εμπλέκεται σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Τρίπολη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό», ο συγκεκριμένος στιχουργός, είπε πως τα ναρκωτικά ήταν για προσωπική του χρήση και αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους.

Ωστόσο, τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης από την Πάτρα προφυλακίστηκαν και οδηγήθηκαν στις φυλακές.

Πώς εξαρθρώθηκε το κύκλωμα

Ως προς το χρονικό της εξάρθρωσης, μετά από συστηματική αστυνομική έρευνα που διεξήγαγε το τμήμα ασφάλειας Τρίπολης, αξιοποιώντας κατάλληλα και συνδυαστικά στοιχεία, ευρήματα, αλλά και αποτελέσματα φυσικών και τεχνικών μεθόδων, προέκυψε ότι οι ανωτέρω, φέρονται να είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση τουλάχιστον από το Φεβρουάριο του 2023 έως και την 15.6.2023, όπου διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες σε περιοχές της Τρίπολης, αποκομίζοντας έτσι σημαντικά χρηματικά ποσά.

Επιπλέον, όπως προέκυψε από την ενδελεχή έρευνα, η οργάνωση διέθετε ιεραρχική δομή, με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, ενώ ως ηγετικό μέλος ήταν ο 56χρονος συλληφθείς. Συγκεκριμένα, ο 56χρονος πέρα από τη σύσταση, διεύθυνση και κατεύθυνση της οργάνωσης, όριζε στα λοιπά μέλη, συγκεκριμένους ρόλους και καθήκοντα, στους άξονες της μεταφοράς, αποθήκευσης, απόκρυψης, πώλησης και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Ως εκ τούτου, οι δράστες διατηρούσαν διαμέρισμα, ως «καβάντζα», το οποίο χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά, για την αποθήκευση και την απόκρυψη των ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, διενεργήθηκαν έρευνες σε οικίες, υπαίθριους χώρους και οχήματα των συλληφθέντων, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ποσότητες κάνναβης, συνολικού βάρους -7.846- γραμμαρίων,

2 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως -20- εκατοστά περίπου,

όχημα και δίκυκλη μοτοσικλέτα,

3 ζυγαριές ακριβείας,

10 κινητά τηλέφωνα,

πλήθος αντικείμενων σχετικών με τη συσκευασία ναρκωτικών ουσιών.

Παράλληλα, υπολογίζεται πως από την εγκληματική τους δράση είχαν αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος, που ξεπερνά τις 148.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρίπολης, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Τμήμα Ασφάλειας Τρίπολης.

