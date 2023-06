Πολιτική

“Ευχαριστώ” Τσίπρα στον Ομπάμα για την στήριξη σε δύσκολες στιγμές

Τι ειπώθηκε στην συνάντηση που είχε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ, που βρίσκεται στην Αθήνα.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, συναντήθηκε σήμερα με τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, λίγες ώρες μετά απο την συνάντηση του Μπαράκ Ομπάμα με τον Κυριάκο Μητσο΄τακη.

Σύμφωνα με νεημέρωση απο τον ΣΥΡΙΖΑ, "συνομίλησαν για τις διεθνείς εξελίξεις, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι προοδευτικές δυνάμεις μετά την οικονομική και προσφυγική κρίση και την άνοδο της ακροδεξιάς, καθώς και για τη συντηρητικοποίηση της κοινής γνώμης.

Ο Αλέξης Τσίπρας ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Ομπάμα για την υποστήριξη που είχε δώσει στην Ελλάδα σε δύσκολες στιγμές.

Παράλληλα, συνομίλησαν για την επικαιρότητα των μηνυμάτων που είχε στείλει κατά την προηγούμενη επίσκεψή του στην Αθήνα όταν είχε μιλήσει:

για τις ανισότητες "που αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις οικονομίες και δημοκρατίες μας"

για "τις πλούσιες εταιρείες που λειτουργούν με άλλους κανόνες αποφεύγοντας τους φόρους"

για "τη γενναιοδωρία των Ελλήνων στους πρόσφυγες που είχε εμπνεύσει τον κόσμο" και την ανάγκη ευρωπαϊκής λύσης στο προσφυγικό.

για την σημασία που έχει η "ειρηνική επίλυση διαφορών και η διπλωματία" σε σχέση με το Ιράν, την Κλιματική Αλλαγή και τη Βόρεια Μακεδονία

για τη σημασία που έχει η "ελευθερία του Τύπου για να εκθέσει την αδικία και τη διαφθορά και να κρατά τους ηγέτες υπόλογους", οι "ανεξάρτητες δικαστικές αρχές για να διατηρήσουν το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα" και "ο διαχωρισμός των εξουσιών για να περιορίζεται

Ο Αλέξης Τσίπρας και ο Μπαράκ Ομπάμα μίλησαν για τις κοινές τους αξίες".

