Πέθανε ο Γιώργος Ανδρεάδης

Θλίψη στον κόσμο του ελληνκού αθλητισμού προκάλεσε το άγγελμα του θανάτου του Γιώργου Ανδρεάδη.

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 82 ετών άφησε ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, Γιώργος Ανδρεάδης.

Ο εκλιπών συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1968 στο Μεξικό και του 1976 στο Μόντρεαλ, ενώ επίσης διατέλεσε και πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδας, ένας εκ των σπουδαιότερων ιστιοπλόων που «γέννησε» η Ελλάδα.

Η ανακοίνωση της ΕΙΟ αναφέρει:

«Έφυγε σήμερα από τη ζωή ο Γιώργος Ανδρεάδης, μια ιστορική μορφή της Ελληνικής & Παγκόσμιας Ιστιοπλοΐας. Ξεκίνησε την ιστιοπλοΐα σε νεαρή ηλικία και συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1968 στο Μεξικό και του 1976 στο Μόντρεαλ , ενώ γενικότερα συμμετείχε ως εθελοντής σε όλους τους Ολυμπιακούς Αγώνες υπηρετώντας το άθλημα από διαφορετικές κάθε φορά θέσεις.

Η καριέρα του στην ιστιοπλοΐα τον οδήγησε και σε διοικητικές θέσεις στην Παγκόσμια και Ελληνική Ιστιοπλοΐα από τις οποίες συνέβαλε στην εξέλιξη και την πρόοδο του αθλήματος. Ο Γιώργος Ανδρεάδης διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου Διεθνούς Ομοσπονδίας από το 1994 έως το 1998 και από το 2008 έως το 2012 ,όπως επίσης και Αντιπρόεδρος μεταξύ 1998-2008 και 2012-2016. Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας από το 1978 έως το 1982, καθώς και Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος.

Ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Συμμετασχόντων στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Γιώργος Ανδρεάδης βοήθησε στη διαμόρφωση του Ολυμπιακού κινήματος στη χώρα μας. Για την προσήλωση και συνεισφορά στο Ολυμπιακό Κίνημα τιμήθηκε με την ανώτατη διάκριση από την ΔΟΕ το 2010.

Η αναγνώρισή του από την Παγκόσμια Ιστιοπλοϊκή Κοινότητα κορυφώθηκε με την βράβευσή του από την World Sailing με το βραβείο Beppe Croce. Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία εκφράζει τη λύπη της για το θάνατο του Γιώργου Ανδρεάδη και απευθύνει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένειά του Θα τον θυμόμαστε με σεβασμό για την προσφορά του στο άθλημά μας».

Σε ανακοίνωσε της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, μεταξύ άλλων αναφέρεται «Με μεγάλη θλίψη η ΕΟΕ ενημερώθηκε για το θάνατο του Olympian και πρώην μέλους της Γιώργου Ανδρεάδη σε ηλικία 82 ετών. H διαρκής και ακούραστη προσφορά του στην ελληνική ιστιοπλοϊα από κάθε πόστο και με κάθε τρόπο, τον έκανε ιδιαίτερα αγαπητό στους ανθρώπους του αθλήματος».

