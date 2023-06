Αθλητικά

Μουντιάλ 2026: Ο Νεϊμάρ θέλει να είναι εκεί

Απατηλό όνειρο ή στόχος; Ο Νεϊμάρ είπε πως θέλει να είναι εκεί, στο Μουντιάλ του Μεξικό με τη φανέλα της Βραζιλίας.

Βαδίζοντας στα χνάρια του Λιονέλ Μέσι, ο Νεϊμάρ έχει... καημό να κατακτήσει ένα σημαντικό τρόπαιο με την εθνική Βραζιλίας. Ο κορυφαίος Βραζιλιάνος επιθετικός, έχει πανηγυρίσει με την «σελεσάο» το Κύπελλο Συνομοσπονδιών του 2013 και το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο το 2016 στο Ρίο Ντε Τζανέϊρο. Τον περασμένο Δεκέμβριο στα γήπεδα του Κατάρ, απέτυχε να οδηγήσει την Βραζιλία στο Μουντιάλ του Κατάρ, καθώς η Κροατία του Λούκα Μόντριτς, άφησε «εκτός νυμφώνος» τους πεντάκις παγκόσμιους πρωταθλητές.

Σύμφωνα με την ποδοσφαιρική λογική, αυτό ήταν πιθανότατα το τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο του Νεϊμάρ, κυρίως λόγω της ηλικίας του (σ.σ. 31 ετών), αλλά και της αγωνιστικής κατάστασης, που δεν είναι η καλύτερη δυνατή, λόγω τραυματισμών.

Ωστόσο, μιλώντας σε εκδήλωση που σχετίζεται με το Ιδρυμα του κι έγινε στο Σάο Πάουλο, ο αρχηγός της εθνικής Βραζιλίας, δήλωσε στο BandSports ότι σχεδιάζει να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μεξικό και στον Καναδά.

Ομως τότε, ο Νεϊμάρ θα είναι 35 ετών, στοιχείο που καθιστά δύσκολη την εκτίμηση ότι ο πρώτος σκόρερ στην Ιστορία της εθνικής Βραζιλίας, θα είναι σε θέση να «δώσει το παρών» στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη. Αντιθέτως, αρκετά πιθανότερη, φαντάζει η συμμετοχή του στο Copa America 2024.

