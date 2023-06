Κοινωνία

Μύκονος: Θρίλερ με πτώμα σε προχωρημένη σήψη σε οικοδομή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πτώμα βρέθηκε στην περιοχή του Αγίου Λαζάρου το μεσημέρι του Σαββάτου.

-

Πτώμα σε προχωρημένη σήψη βρέθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, στην περιοχή του Αγίου Λαζάρου της Μυκόνου.

Όπως αναφέρει το mykonosvoice, στο σημείο έσπευσαν από την πρώτη στιγμή άνδρες της αστυνομίας και της πυροσβεστικής αντικρίζοντας ένα μακάβριο θέαμα, καθώς το πτώμα του άνδρα αγνώστων λοιπών στοιχείων βρέθηκε σε πλήρη αποσύνθεση σε οικοδομή με την υπόθεση να καλύπτεται από μυστήριο.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να γίνει νεκροψία – νεκροτομή για να εξακριβωθούν οι συνθήκες και τα αίτια θανάτου του άτυχου άνδρα.

Ειδήσεις σήμερα

Κρήτη: Ηλικιωμένη και διανομέας καταδίωξαν κλέφτρα

Λάρισα: Έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού σε πολυκατοικία (εικόνες)

Πάτρα: Συνοδός ασθενή έδειρε νοσηλεύτρια