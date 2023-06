Αθλητικά

Πέθανε ο Γιάννης Δοντάς

Θλίψη στην οικογενεια του Παναθηναϊκού με το άγγελμα θανάτου του Γιάννη Δοντά.

«Έφυγε» από τη ζωή ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Γιάννης Δοντάς.

Ήταν μόλις 65 ετών και είχε αγωνιστεί και στον Απόλλων Σμύρνης. Ο Δοντάς υπήρξε κομβικό κομμάτι στην άμυνα του Παναθηναϊκού ως δεξί μπακ από το 1982 έως το 1986 κατακτώντας δύο φορές το νταμπλ, το 1984 και το 1986.

Έπαιξε στον ημιτελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης του 1985 κόντρα στην Λίβερπουλ και μετά τη λήξη του πρώτου αγώνα στο Άνφιλντ ο Κένι Νταγκλίς τον περίμενε στη φυσούνα για να τον συγχαρεί για το καθαρό του παιχνίδι.

Έκλεισε την καριέρα του στον Διαγόρα Ρόδου.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αποχαιρετάει με οδύνη τον Γιάννη Δοντά, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών.

Ο Γιάννης Δοντάς γεννήθηκε το 1958 στην Αθήνα και πρωτοέπαιξε επαγγελματικά ποδόσφαιρο στον Απόλλωνα Αθηνών, προτού τον αποκτήσει ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι του 1982. Αγωνίστηκε επί μία τετραετία στο Τριφύλλι, κατακτώντας δύο νταμπλ και καταγράφοντας 44 συμμετοχές και δύο γκολ στο πρωτάθλημα, ενώ έπαιξε και σε έξι παιχνίδια ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του».

