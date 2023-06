Πολιτική

Εκλογές - Ζάππειο: Εκατοντάδες δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο στο Κέντρο Τύπου (βίντεο)

Το Κέντρο Τύπου θα είναι ανοιχτό για όλους τους διαπιστευμένους εκπροσώπους των ΜΜΕ μέχρι το πέρας της διαδικασίας, την Κυριακή το βράδυ.

Το πρωί της Κυριακής στις 9:00 άνοιξε στο Ζάππειο Μέγαρο το Κέντρο Τύπου που οργάνωσε η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης για την εξυπηρέτηση των εκπροσώπων ελληνικών και διεθνών ΜΜΕ που θα καλύψουν τις εκλογές της 25ης Ιουνίου.

Εξοπλισμένο με ασύρματο δίκτυο υψηλής ταχύτητας, με ηλεκτρονικό, εκτυπωτικό και οπτικοακουστικό εξοπλισμό, το Κέντρο Τύπου της ΓΓΕΕ θα παρέχει στους εκπροσώπους των ΜΜΕ άμεση πληροφόρηση για την εκλογική διαδικασία, ενώ παράλληλα τούς δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούν μέσω video wall ελληνικούς και ευρωπαϊκούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Στις εγκαταστάσεις του διατίθεται και αίθουσα συνεντεύξεων, στην οποία μπορούν να προβούν σε δηλώσεις προς τα ΜΜΕ οι πολιτικοί αρχηγοί που το επιθυμούν. Επιπλέον, έχει προβλεφθεί μέριμνα για υπηρεσία διερμηνείας, προς διευκόλυνση των ξένων δημοσιογράφων, αλλά – για πρώτη φορά – και της ελληνικής νοηματικής γλώσσας στις ζωντανές καλύψεις.

Σημειώνεται ότι μεγάλος αριθμός εκπροσώπων ελληνικών και διεθνών ΜΜΕ εκδήλωσε ενδιαφέρον για να διαπιστευτούν, ώστε να καλύψουν τις εθνικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 από το Κέντρο Τύπου στο Ζάππειο.

