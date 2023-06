Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός 6,4 ρίχτερ στο Νότιο Ειρηνικό

Τι αναφέρει το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο

Σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών έγινε σήμερα νοτίως του Βασίλειο της Τόνγκα που βρίσκεται στο Nότιο Ειρηνικό, βορειοανατολικά της Νέας Ζηλανδίας, όπως ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 40 χιλιομέτρων. Το EMSC είχε αρχικά αναφέρει μέγεθος 6,1 βαθμών για τον ίδιο σεισμό.

