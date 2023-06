Κοινωνία

Μποτιλιάρισμα: Ουρές χιλιομέτρων σε εθνικές οδούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξημένη η κίνηση και στην Αττική Οδό. Δείτε σε ποια σημεία καταγράφονται τα σημαντικότερα προβλήματα.

-

εικόνα αρχείου

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση αυτήν την ώρα στις εθνικές οδούς, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα, από τον Ισθμό της Κορίνθου μέχρι τη Νέα Πέραμο.

Επίσης προβλήματα παρουσιάζονται και στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας στο ρεύμα προς Αθήνα, από το Κρυονέρι μέχρι τον Άγιο Στέφανο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ίδιο ρεύμα και στο ύψος του Κόμβου Μεταμόρφωσης, αλλά και στο ύψος πριν τα διόδια των Αφιδνών, για λίγα χιλιόμετρα.

Όσον αφορά την Αττική Οδό, παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10? - 15? από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Μαραθώνος αλλά και καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 5? - 10? από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Ηρακλείου.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - Ναύπλιο: ο αγρότης που ψηφίζει με τον γάιδαρο του... “ξαναχτυπά” (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους λόγω... μέθης

Τροχαίο - Έδεσσα: Νεκρός 23χρονος – Το αυτοκίνητό του “καρφώθηκε” σε κολόνα