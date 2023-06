Πολιτική

Εκλογές – Τσίπρας: Θέτω τον εαυτό μου στην κρίση των μελών του κόμματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τους κινδύνους της ανόδου της ακροδεξιάς επεσήμανε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «το εκλογικό αποτέλεσμα είναι προφανώς αρνητικό για μας».

-

Με σαφή διάθεση αυτοκριτικής και με την επισήμανση ότι τα μέλη του κόμματος θα τους κρίνουν όλους και πρώτα τον ίδιο, σχολίασε το εκλογικό αποτέλεσμα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.

Παράλληλα εστίασε στην άνοδο της ακροδεξιάς και το αποτέλεσμα αυτό «είναι αρνητικό για την κοινωνία και τη Δημοκρατία», όπως τόνισε.

Αναλυτικά η δήλωσή του Αλέξη Τσίπρα:

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τα χιλιάδες μέλη και φίλους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που έδωσαν μαζί μας την εκλογική μάχη με αυταπάρνηση, πάθος, πείσμα και αξιοπρέπεια. Ήταν η πιο δύσκολη, αλλά και η πιο όμορφη εκλογική μάχη που έχουμε δώσει ποτέ. Θέλω να ευχαριστήσω τους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που μας τίμησαν με τη ψήφο τους. Υπό τις συνθήκες που διεξήχθη για μας αυτή η αναμέτρηση, η ψήφος τους δεν ήταν καθόλου δεδομένη.

Το εκλογικό αποτέλεσμα είναι προφανώς αρνητικό για μας. Αν και ο κίνδυνος της κατάρρευσης, που διαφάνηκε από την κάλπη της απλής αναλογικής, αποφεύχθηκε, και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παραμένει αξιωματική αντιπολίτευση , έχουμε υποστεί μια σοβαρή εκλογική ήττα.

Πιστεύω όμως ότι το εκλογικό αποτέλεσμα είναι κυρίως αρνητικό για την κοινωνία και για τη δημοκρατία. Η ανάδειξη στη Βουλή τριών ακροδεξιών κομμάτων, ενός εκ των οποίων με φασιστικές προεκτάσεις και διασυνδέσεις, σε συνδυασμό με την πλειοψηφία της Δεξιάς του κυρίου Μητσοτάκη, αποτελεί αρνητική εξέλιξη. Ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης δεν υπήρξαν συσχετισμοί τόσο αρνητικοί για το προοδευτικό χώρο. Κι αυτό εκπέμπει σήμα κινδύνου για κάθε δημοκρατικό πολίτη.

Δυστυχώς για αυτή την εξέλιξη έχει ευθύνη η ηγεσία της ΝΔ που μετέφερε το πεδίο της προεκλογικής αναμέτρησης σε ευαίσθητα εθνικά ζητήματα με διολισθαίνοντας μάλιστα σε ένα ακραίο εθνικιστικό και διχαστικό λόγο. Ενώ η νομοθετική της παρέμβαση για το κόμμα Κασιδιάρη όχι μόνο αποδείχθηκε κενό γράμμα, αλλά τελικά διόγκωσε την Ακροδεξιά.

Σε κάθε περίπτωση όταν η Δεξιά και η άκρα Δεξιά προελαύνουν, οι δυνάμεις της δημοκρατίας οφείλουν να οργανώσουν τις αντιστάσεις τους. Και σε ότι μας αφορά αυτό αποτελεί προτεραιότητα.

Αυτή η νέα κατάσταση απαιτεί από τον ΣΥΡΙΖΑ σωστή και νηφάλια εκτίμηση, δημοκρατική εγρήγορση, ενότητα, αλλά και γρήγορες αποφάσεις για τις αναγκαίες αλλαγές.

Απαιτεί να συναντηθούμε πάλι με τις αξίες μας της συλλογικότητας, της ανιδιοτέλειας και της κοινωνικής ευθύνης. Να ανανεώσουμε τολμηρά το στελεχικό μας δυναμικό από την κορυφή μέχρι τη βάση, δείχνοντας εμπιστοσύνη σε νέους ανθρώπους. Να βάλουμε τέλος σε νοοτροπίες που μας κόστισαν ακριβά.

Απαιτεί να προβληματιστούμε με ωριμότητα και ευθύνη για τις αιτίες του εκλογικού αποτελέσματος και να σταθούμε στο ύψος του ρόλου που παρά την ήττα μας, μας ανέθεσαν εκ νέου οι πολίτες με την ψήφο τους. Της βασικής δύναμης που μπορεί να σταθεί απέναντι στη Δεξιά και την άκρα Δεξιά και να ασκήσει αποφασιστική προγραμματική αντιπολίτευση.

Ο χρόνος, προκειμένου να δουλέψουμε μεθοδικά με στόχο την ανασυγκρότησή μας, δεν είναι απεριόριστος. Ο χρονικός ορίζοντας για την επιστροφή μας, είναι οι ευρωπαϊκές εκλογές σε ένα περίπου χρόνο από σήμερα. Και πρέπει να γίνει με επιτυχία γιατί αυτό επιβάλλουν οι ανάγκες των πολιτών,.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έκλεισε ένας μεγάλος και δημιουργικός ιστορικός κύκλος. Ένα κύκλος θετικής προσφοράς στην κοινωνική πλειοψηφία και την πατρίδα. Πρέπει να τον αποτιμήσουμε με περηφάνεια. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να προχωρήσουμε στις απαραίτητες τομές για να ανοίξει σύντομα και δυναμικά ένας καινούργιος κύκλος, ακόμη πιο ελπιδοφόρος. Για να αντιμετωπίσουμε τους ορατούς κινδύνους για τη δημοκρατία. Για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για νέους συσχετισμούς, υπέρ της προόδου και της δικαιοσύνης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναλαμβάνει από σήμερα τις ευθύνες που του ανέθεσε η λαϊκή ψήφος. Με συντεταγμένες και συλλογικές διεργασίες θα λάβουμε όπως αρμόζει σε ένα δημοκρατικό συμμετοχικό κόμμα τις αποφάσεις μας. Τα μέλη του κόμματος θα κληθούν να μας κρίνουν όλους και να χαράξουν τη στρατηγική που ανταποκρίνεται στις δύσκολες συνθήκες.

Είναι αυτονόητο, πως σε αυτή τη δημιουργική συλλογική διεργασία ανασυγκρότησης, πρώτος εγώ θα θέσω τον εαυτό μου στη κρίση των μελών του κόμματος.





Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - ΑΝΤ1: ο Τάκης Ζαχαράτος σχολιάζει την επικαιρότητα και... “τα σπάει” (βίντεο)

Εκλογές - Σπαρτιάτες: Ποιος είναι ο Βασίλης Στίγκας

Στοκχόλμη - Λούνα Παρκ: "φονική" η βόλτα με τρενάκι