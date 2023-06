Πολιτική

Εκλογές: Τη Δευτέρα η ορκωμοσία Μητσοτάκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναθέτει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Κυριάκο Μητσοτάκη και λίγο αργότερα ο πρόεδρος της ΝΔ ορκίζεται πρωθυπουργός.

-

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, αύριο 26 Ιουνίου, στις 09:50, θα δεχθεί τον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος θα την ενημερώσει για τη δύναμη των κομμάτων στη Βουλή που προέκυψε κατά τις εκλογές της 25ης Ιουνίου.

Στις 11:00, θα δεχθεί τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να του αναθέσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος.

Δυο ώρες αργότερα, στις 13:00 θα γίνει και η ορκωμοσία του Κυριάκου Μητσοτάκη ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο.