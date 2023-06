Οικονομία

ΔΥΠΑ - Άνεργοι: Ιστορικό ρεκόρ ωφελούμενων από προγράμματα

Οι ωφελούμενοι από τις νέες θέσεις εργασίας, τα προγράμματα κατάρτισης και νέας επιχειρηματικότητας σημείωσαν ρεκόρ.

Πάνω από 131.500 άνεργοι ωφελήθηκαν από τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) σε 46 μήνες, σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κατά το διάστημα από 1 Αυγούστου 2019 έως 31 Μαΐου 2023, 131.644 άνεργοι απασχολήθηκαν, μέσω προγραμμάτων της ΔΥΠΑ, σχεδόν τετραπλασιάζοντας συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια τον ρυθμό δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, καθώς και νέας επιχειρηματικότητας.

Σύμφωνα με τη νέα μελέτη της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΔΥΠΑ, που ανέλυσε στοιχεία από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα:

82.490 άνεργοι συμμετείχαν σε προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και ειδικών προγραμμάτων απασχόλησης, 30.267 νέοι άνεργοι συμμετείχαν σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, ενώ 18.887 άνεργοι δημιούργησαν νέες επιχειρήσεις, μέσω επιχορήγησης της ΔΥΠΑ.

60% των ωφελουμένων αφορά σε γυναίκες, ενώ το 44% σε νέους έως 29 ετών. Οι νέες γυναίκες έως 29 ετών αντιπροσωπεύουν το 28% των ωφελουμένων.

66% των ωφελουμένων είναι απόφοιτοι έως και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ οι πτυχιούχοι αποτελούν το 34%. Το 41% αφορά σε αποφοίτους Λυκείου.

58% των ωφελουμένων ήταν άνεργοι έως 12 μήνες, ενώ οι υπόλοιποι ήταν μακροχρόνια άνεργοι.

91% των ωφελουμένων απασχολήθηκαν σε πολύ μικρές επιχειρήσεις (1-9 εργαζόμενοι). Το 33% απασχολήθηκε σε επιχειρήσεις της κατηγορίας «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών», το 15% σε επιχειρήσεις του κλάδου «Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες», το 9% σε επιχειρήσεις «Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης», 9% και στη «Μεταποίηση» και το 8% σε επιχειρήσεις «Ανθρώπινης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας».

Η έκθεση «Ωφελούμενοι των Προγραμμάτων Απασχόλησης 2019-2023, Ιούνιος 2023»

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΥΠΑ.

