Αθλητικά

Ευρωπαϊκοί Πολωνίας: Η Άννα Κορακάκη χρυσή

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Άννα Κορακάκη στα 25μ πιστόλι.

Το χρυσό μετάλλιο στο πιστόλι 25μ. κατέκτησε η Άννα Κορακάκη, στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες της Πολωνίας.

Η Ολυμπιονίκης του Ρίο, παρότι δεν είχε πάει καλά στο χθεσινό πρώτο σκέλος του προκριματικού (ήταν 9η μετά τις βολές ακριβείας), βελτιώθηκε στην ταχεία βολή, όπου κατέγραψε επίδοση 584/600, και πέρασε στην οκτάδα.

Εκεί πλέον βελτίωσε κατακόρυφα την απόδοσή της, πήρε αρχικά την πρώτη θέση στον πρώτο αγώνα κατάταξης και την πρόκριση στον τελικό, όπου άφησε διαδοχικά πίσω της τη Νίνο Σαλουκβάτζε από τη Γεωργία και τη Ντορίν Φένεκαμπ από τη Γερμανία, για να επικρατήσει στο τέλος και της Βουλγάρας Αντοανέτα Κοσταντίνοβα και να εξασφαλίσει το χρυσό μετάλλιο.

