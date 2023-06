Οικονομία

ΔΥΠΑ – “Πάω μπροστά”: Πότε λήγει η προθεσμία αιτήσεων για το πρόγραμμα με επίδομα 400 ευρώ

Η δράση δίνει τη δυνατότητα σε 150.000 μισθωτούς εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα να αποκτήσουν ή να αναβαθμίσουν τις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητές τους.

Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων εργαζομένων «Πάω Μπροστά».

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον ιστότοπο voucher.gov.gr, μέσω του συνδέσμου «Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων Εργαζομένων για κατάρτιση», με τους κωδικούς TAXISnet.

Η δράση δίνει τη δυνατότητα σε 150.000 μισθωτούς εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα να αποκτήσουν ή να αναβαθμίσουν τις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητές τους και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU, ύψους 155 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν ένα πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης, διάρκειας 80 ωρών και, κατόπιν, συμμετέχουν σε εξετάσεις ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

Κάθε εργαζόμενος που ολοκληρώνει το πρόγραμμα της επιλογής του και συμμετέχει επιτυχώς στις εξετάσεις πιστοποίησης, λαμβάνει εκπαιδευτικό επίδομα, ύψους 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης, δηλαδή συνολικά 400 ευρώ.

Σε συνεργασία με τα Κέντρα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔιΒιΜ) των Πανεπιστημίων, αδειοδοτημένα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) και διεθνείς κολοσσούς τεχνολογίας, η ΔΥΠΑ προσφέρει στους εργαζόμενους μία μεγάλη λίστα επιμέρους προγραμμάτων κατάρτισης, από τα οποία μπορούν να επιλέξουν, ανάλογα με το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό προφίλ τους.

Ενδεικτικά, οι επιλογές περιλαμβάνουν από βασικά ψηφιακά εργαλεία γραφείου, προγράμματα για social media marketing και διαχείριση e-shop, μέχρι αντικείμενα πιο υψηλής εξειδίκευσης, όπως data analytics, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, logistics και υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η προθεσμία για την έναρξη προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων λήγει στις 31 Ιουλίου 2023, ενώ η προθεσμία για την ολοκλήρωση της δράσης λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο dypa.gov.gr, μέσω του συνδέσμου: Προγράμματα κατάρτισης σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες για 150.000 εργαζόμενους.

