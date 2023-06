Πολιτική

Εκλογές: Οι απουσίες από το νέο κυβερνητικό σχήμα

Ποιοι υπουργοί της προηγούμενης κυβέρνησης ΝΔ, που μένουν εκτός κυβερνητικού σχήματος.

Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας που σημαδεύτηκε από την ευρεία νίκη της ΝΔ, αλλά και την είσοδο 8 κομμάτων στο κοινοβούλιο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε την εντολή σχηματισμού Κυβέρνησης από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Στις 13:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης ορκίστηκε ως ο νέος Πρωθυπουργός της χώρας και στη συνέχεια επέστρεψε στο Μέγαρο Μαξίμου όπου τον υποδέχτηκε ο υπηρεσιακός Πρωθυπουργός Ιωάννης Σαρμάς, για την τελετή παράδοσης – παραλαβής.

Τα ονόματα της νέας κυβέρνησης ανακοινώσε ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος και γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Παύλος Μαρινάκης, ωστόσο αρκετά είναι τα στελέχη ή μη της Νέας Δημοκρατίας που λείπουν από το σχήμα.

Δεν βρήκε θέση στο νέο υπουργικό, ο Παναγιώτης Πικραμμένος, μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Εκτός υπουργείου βρίσκεται και ο πρώην υπουργός Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, καθώς τη θέση του ανέλαβε ο Νίκος Δένδιας.

Ο Θάνος Πλεύρης, μέχρι τον Μάιο υπουργός Υγείας, μένει χωρίς χαρτοφυλάκιο, όπως και ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος βρίσκονταν στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Στις θέσεις τους, θα βρεθούν ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο Νότης Μηταράκης αντίστοιχα.

Εκτός κυβέρνησης και οι πρώην υπουργοί, Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας, Ναυτιλίας, Γιάννης Πλακιωτάκης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης, Αγροτικής; Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς. Θέση στο νέο κυβερνητικό σχήμα δεν βρήκαν ούτε οι υπουργοί της πρώτης κυβέρνησης Μητσοτάκη, Στέλιος Πέτσας, Γιάννης Βρούτσης και Κώστας Αχ. Καραμανλής.

