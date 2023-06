Πολιτική

Σταύρος Παπασταύρου: Ποιος είναι ο νέος Υπουργός Επικρατείας

Το βιογραφικό του νέου Υπουργού Επικρατείας.

Ο Σταύρος Παπασταύρου (Αθήνα, 1967) είναι Έλληνας πολιτικός, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και δικηγόρος.

Σπούδασε στη Νομική Αθηνών κι έκανε μεταπτυχιακό στο Χάρβαρντ. Την δεκαετία του ’90 ήταν στέλεχος της ΟΝΝΕΔ. Είχε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία ήδη από την περίοδο πρωθυπουργίας του Κώστα Καραμανλή (2004-09), ως γραμματέας Διεθνών Σχέσεων. Την ίδια περίοδο, συμπεριλήφθηκε στο ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ.

Την περίοδο προεδρίας του Αντώνη Σαμαρά (2009-15) κράτησε τη θέση του, ενώ του δόθηκε δραστήριος ρόλος στις διαπραγματεύσεις της Κυβέρνησης με την Τρόικα, καθώς αναφέρεται ως ο επικεφαλής της ελληνικής πλευράς.

