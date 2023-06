Life

“The 2Night Show” – Φάνης Μουρατίδης: Ο “κακός” στο “Maestro” και οι Παξοί

Ο Φάνης Μουρατίδης ήταν καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» της Δευτέρας και μοιράστηκε την εμπειρία του από το «Μaestro», μιλώντας και για την ομοφυλοφιλία.

Στο «The 2Night Show» της Δευτέρας ήταν καλεσμένος ο Φάνης Μουρατίδης, ο οποίoς μίλησε για την εμπειρία της συμμετοχής του στη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, «Maestro» και την πώς αντιλαμβανόμαστε την ομοφυλοφιλία στην Ελλάδα.

«Ήταν ένα θείο δώρο το Maestro. Ήμασταν σίγουροι ότι θα ήταν μια ωραία δουλειά αλλά δεν περιμέναμε ότι θα έχει αυτή την ισχυρή δυναμική. Στους Παξούς που υπήρχαν αρκετοί από το εξωτερικό, μας μιλούσαν για τη σειρά. Κάποιοι από αυτούς ήξεραν ότι ήμασταν εκεί γιατί τα παιδιά ανέβαζαν post».

Αφηγήθηκε ένα σκηνικό στους Παξούς, όταν «ένας Άγγλος τραγούδησε το “Τυχερό Αστέρι” είναι στα ελληνικά, το πάλευε και ήταν πολύ συγκινητικό. Δίπλα του τον εμψύχωνε η Χαρούλα. Πού να φανταστεί ότι έχει δίπλα του την μεγαλύτερη τραγουδίστρια της χώρας;».

«Σταματήσαμε τα γυρίσματα λόγω της πολυκοσμίας που έχει το νησί. Θα συνεχίσουμε από τον Σεπτέμβρη και μας έχουν μείνει άλλα έξι επεισόδια. Με αυτά τα παιδιά, με αυτή τη δουλειά, με αυτό το κλίμα σε αυτό το νησί, για μένα είναι μαγικό. Είναι πλέον το σημείο αναφοράς μου!», πρόσθεσε.

Μίλησε όμως και για την «επιστροφή» του στον ρόλο του κακού, «όταν κάναμε το “Έτσι ξαφνικά” έκανα αυτόν που είχε καταστρέψει όλη την οικογένεια, τον βιαστή. Μετά δεν έκανα ξανά τον κακό. Πέρασαν χρόνια για να τον ξανακάνω! Θα γίνω γραφικός αλλά υπήρξαν άνθρωποι από το φιλικό μου περιβάλλον που μου έλεγαν ότι το μάτι μου γελάει και δεν θα μπορέσω να το κάνω», απάντησε σχετικά με το πώς αντιμετωπίζει μετά από χρόνια που υποδύεται και πάλι τον ρόλο του «κακού».

Εγώ τα τελευταία χρόνια κάνω κωμωδία και το συν του Χριστόφορου είναι ότι με σκέφτηκε. Ήμουν από τους πρώτους που με σκέφτηκε και από την αρχή είχε στο μυαλό του έναν σκοτεινό και ιδιαίτερο χαρακτήρα. Είναι μυστήριος χαρακτήρας».

Ερωτηθείς για τις τοποθεσίες που χρησιμοποιούνται στη σειρά, είπε πως, «το σπίτι που έχω στη σειρά είναι στην Κέρκυρα. Δεν μπορούμε, όμως, να αποκαλύψουμε όλα τα σημεία! Το σπίτι του Χριστόφορου είναι στους Παξούς, το ίδιο και το νεκροταφείο».

Μίλησε όμως και για το θέμα της ομοφυλοφιλίας μέσα από τον ρόλο που υποδύεται. «Περισσότερο είναι ένας φορέας, ένας γονιός που προσπαθεί να είναι πολιτισμένος με κάτι που δεν μπορεί να είναι. Τον ενοχλεί και προσπαθεί να το διαχειριστεί με ένα τρόπο πιο ανοικτό, αλλά αυτός προκαλεί όλη την καταστροφή, γιατί αυτός λέει τα πάντα στον Χαράλαμπο. Ίσως αυτό είναι ένα κομμάτι που ανήκει στην υποκρισία της κοινωνίας».

«Ο Χριστόφορος δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του. Για τα πάντα υπάρχει έρευνα, κουβέντα, σκέψη και τι θέλουμε να πετύχουμε με αυτό. Το μοναδικό πράγμα που εισπράττω είναι ότι η σειρά έχει καταφέρει χωρίς να κατευθύνει, να φτιάξει τις συνθήκες να πάρει ο θεατής τη δική του θέση και να αποφασίσει τι σκέφτεται να κάνει με τη ζωή του», ανέφερε εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τον σκηνοθέτη και σεναριογράφο.

Και κατέληξε πως, «δεν θεωρώ ότι έχουν γίνει τρομακτικά βήματα για την ομοφυλοφιλία αλλά έχουν γίνει κάποια. Νομίζω ότι ο κόσμος αρχίζει να έχει μια άλλη αντίληψη γενικότερα για την διαφορετικότητα, αλλά δεν είμαστε άλλη χώρα, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Δεν έχει τύχει να κάνουμε με τα παιδιά κάποια συζήτηση με στόχευση. Συζητάμε για τα πάντα ανοιχτά και ξέρουν ότι οι γονείς τους θα στήριζαν οποιαδήποτε επιλογή τους. Το ξέρουν πολύ καλά ότι κι εγώ κι η μητέρα τους είμαστε δίπλα τους κι όχι μόνο στα παιδιά μας, αλλά και στους φίλους τους και στους γνωστούς τους. Τα παιδιά έχουν γνώση κι έχουν ήδη θέση».

