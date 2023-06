Οικονομία

Κεφαλογιάννη - Ράπτη παρέλαβαν το Υπουργείο Τουρισμού (εικόνες)

"Άρωμα γυναίκας" στο Υπουργείο Τουρισμού, η νέα ηγεσία του οποιίου θα κληθεί να χειριστεί μία σεζόν ιδιαίτερων απαιτήσεων, όπως αποδεικνύεται αυτή του 2023.

Αμέσως μετά απο την ορκωμοσία της Κυβέρνησης, ξεκίνησαν οι τελετές παράδοσης χαρτοφυλακίου από τους υπηρεσιακούς υπουργούς και παραλαβής καθηκόντων απο τις νέες πολιτικές ηγεσίες των υπουργείων, όιπως αυτές ορίστηκαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κατά την τελετή παράδοσης - παραλαβής στο Υπουργείο Τουρισμού, η υπηρεσιακή υπουργός Tουρισμού, Ιωάννα Δρέττα έδωσε τη σκυτάλη στη νέα ηγεσία.

Η τελετή ξεκίνησε με την υπηρεσιακή υπουργό Ιωάννα Δρεττα η οποία δήλωσε ότι «το πρώτο τετράμηνο του 2023, παρατηρήθηκε αύξηση 16% στα έσοδα σε σχέση με το 2019. Η χρονιά θα κλείσει θετικά. Βρισκόμαστε σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Υπάρχουν εκρεμμοτητες σε επίπεδο νομοθεσίας. Υπάρχουν σημαντικά ζητήματα διαχείρισης προορισμών και βιώσιμης ανάπτυξης και η Κα. Κεφαλογιάννη γνωρίζει καλά τον τομέα αυτό. Η δουλειά μου αυτό το μήνα ήταν να γίνει μια ομαλή μετάβαση» και κλείνοντας ευχαρίστησε τους εργαζόμενους του Υπουργείου.

Έπειτα τον λόγο πήρε η Όλγα Κεφαλογιάννη η οποία δήλωσε «Χαίρομαι που θα είμαστε μαζί εδώ. Είναι τεράστια η συγκίνηση μου. Επιστρέφω σε ένα χώρο για να υπηρετήσω με όλες μου τις δυνάμεις στον πιο κρίσιμο παραγωγικό τομέα της Ελληνικής οικονομίας που προσφέρει τα μέγιστα στην Ελληνική κοινωνία. Δουλέψαμε εντατικά απο το 2012-2015, τα καταφέραμε και είμαι περιφανή για αυτή την επιτυχία. Δώσαμε ώθηση της Ελλάδας στο εξωτερικό. Θα καταφέρουμε να πετύχουμε τους νέους στόχους γιατί ο τουρισμός ειναι δυναμικός. Χρειάζεται μακρόπνοη στρατηγική και διαρκης αναπροσαρμογή. Ισχυρός, ανταγωνιστικός, βιώσιμος τουρισμός. Στοχος είναι ένας ισχυρός ανταγωνιστικός, βιώσιμος τουρισμός με το μυαλό μας στο μετρο, στα προβλήματα και στις λύσεις που πρέπει να προωθήσουμε. Στα σημεία στόχοι που αναφέρθηκε είναι η μείωση της εποχικότητας, τα ζητήματα του περιβάλλοντος, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, τα εργασιακά και οι τοπικές κοινωνίες»

Συνέχισε λέγοντας ότι «η κυρία Δρεττα έδειξε αυτό το διάστημα τις τεχνοκρατικές της γνώσεις. Και ο τουρισμός πέρασε κρίσεις όπως η πανδημία. Ανάμεσα στους στόχους μας ειναι η μείωση της εποχικότητας, ο σεβασμός στο περιβάλλον. Σταθερά, τολμηρά, μπροστά και στο Υπουργείο τουρισμού. Αναλαμβάνουμε δουλειά»

Η Έλενα Ραπτη ως νέα Υφυπουργός Τουρισμού τόνισε «δεσμεύομαι ότι θα δουλέψω με όλες μου τις δυνάμεις. Η φετινή χρονια ξεκίνησε με υψηλές προσδοκίες και όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι θα κλείσει θετικά. Έμφαση θα δωθεί στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, στην επιμόρφωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και στην σύνδεση του τουρισμού με τον αγροδιατροφικό κλάδο, νεες τεχνολογίες, συνένωση δυνάμεων. Συνεργασία και συντονισμος Κυβέρνησης, τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρηματιών και κοινωνίας. Επιδιώκουμε να αμβλύνουμε την εποχικότητα με τουρισμό και τους 12 μήνες, διαφημίζοντας της Ελλάδα».

Κλείνοντας δήλωσε ότι είναι τιμή της να συνεργαστεί με την κ. Κεφαλογιάννη για να πετύχουν το όραμα τους για τον τουρισμό.

Την Όλγα Κεφαλογιάννη συνόδευε ο σύζυγός της ο οποίος φανερά συγκινημένος έφτιαχνε μέχρι και τα μικρόφωνα τόσο της νέας Υπουργού Τουρισμού, όσο και της Έλενας Ράπτη.

