Καιρίδης - Βούλτεψη παρέλαβαν το Υπουργείο Μετανάστευσης (εικόνες)

"Είμαι φιλελεύθερος, είμαστε ανθρωπιστές, όχι αφελείς", τόνισε ο Δημήτρης Καιρίδης αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου.

Αμέσως μετά απο την ορκωμοσία της Κυβέρνησης, ξεκίνησαν οι τελετές παράδοσης χαρτοφυλακίου από τους υπηρεσιακούς υπουργούς και παραλαβής καθηκόντων απο τις νέες πολιτικές ηγεσίες των υπουργείων, όιπως αυτές ορίστηκαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο υπηρεσιακός υπουργός, Δανιήλ Εσδράς στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου παρέδωσε την σκυτάλη στον νέο υπουργό Δημήτρη Καιρίδη και την υφυπουργό Σοφία Βούλτεψη που συνεχίζει τη θητεία της στο υπουργείο μετά από την θητεία της υπηρεσιακής κυβέρνησης.

«Στόχος μου σαν υπηρεσιακός υπουργός ήταν με τη βοήθεια όλων να κρατήσουμε το υπουργείο στη θέση που πρέπει να είναι, τη χώρα μας να συνεχίσει να λειτουργεί σαν να μην υπάρχει κανένα κενό. Και αυτό κάναμε. Έτσι λοιπόν, παραδίδοντας σήμερα τη σκυτάλη στο νέο υπουργό ύστερα από ένα μήνα που πραγματικά τα είχε όλα, θεωρώ ότι παρότι ότι είναι ένας μήνας, μου φάνηκε σαν να πέρασε ένας χρόνος», είπε ο κ. Εσδράς. Αναφέρθηκε επίσης στις δύσκολες στιγμές όπως το πολύνεκρο ναυάγιο στην Πύλο και τις νησίδες του Έβρου.«Η υπηρεσιακή μας κυβέρνηση κατάφερε πάρα πολλά. Γιατί όχι μόνο το δικό μας υπουργείο αλλά πολλά υπουργεία αντιμετώπισαν απρόοπτα και όλα πήγαν πάρα πολύ καλά», είπε ο κ. Εσδράς παραδίδοντας το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου στο νέο υπουργό και προσέθεσε ότι είναι πολύ υπερήφανος για αυτή την υπηρεσιακή κυβέρνηση και για τον κ. Σαρμά, τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό που ολοκλήρωσαν τη θητεία τους με θετικό πρόσημο.

«Για εμάς το πιο σημαντικό είναι η συμφωνία του Λουξεμβούργου. Καταφέραμε να κλείσουμε μια συμφωνία που σερνόταν από το 2016. Ήταν τόσο σημαντικό και τόσο σπουδαίο που πραγματικά βάλαμε τα δυνατά μας με την αμέριστη βοήθεια της Μόνιμης Αντιπροσωπείας που έχουμε εκεί, χωρίς την βοήθεια της οποίας δεν θα κάναμε την συμφωνία και με τη βοήθεια του γενικού γραμματέα κάναμε τα αδύνατα, δυνατά, δηλαδή φέραμε πίσω το 80 με 85% από αυτό που πήγαμε να φέρουμε και σε χοντρές γραμμές αυτό που καταφέραμε ήταν να αλλάξουμε πράγματα τα οποία χρόνια δεν μπορούσαν να αλλάξουν», τόνισε ο κ. Εσδράς και αναφέρθηκε στο Μόνιμο Μηχανισμό Αλληλεγγύης, το νέο κριτήριο, το οποίο προστίθεται στον Κανονισμό, ο οποίο προβλέπει ότι η ευθύνη για την εξέταση μιας αίτησης ασύλου θα τερματίζεται σε 18 μήνες, από τα 10 χρόνια που ήταν έως σήμερα, όταν η αίτηση αυτή απορρίπτεται σε συνοριακές διαδικασίες ασύλου και τέλος η θέσπιση ετήσιας συνάντησης υπουργών.

Ο υπηρεσιακός υπουργός ανέφερε ακόμα ότι έχει υπάρξει μεγάλη βελτίωση σε σχέση με τις συνθήκες που επικρατούν στις δομές ταυτοποίησης, υποδοχής και φιλοξενίας των προσφύγων.

Ο νέος υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρης Καιρίδης αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά του μίλησε για βαριά ευθύνη ανάληψης αυτού του κρίσιμου πόστου. «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η μετανάστευση διαχρονικά, ακόμα περισσότερο σήμερα είναι ένα ζήτημα που απασχολεί την ελληνική και συνολικά τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και βρέθηκε και τις τελευταίες εβδομάδες ξανά στην επικαιρότητα», επεσήμανε ο νέος υπουργός και ευχαρίστηκε και εκ μέρους του πρωθυπουργού τον απερχόμενο υπουργό για την μεγάλη του προσφορά σε μια περίοδο πολύ πυκνή γεγονότων αλλά και τα στελέχη και την ηγεσία του υπουργείου επειδή απέδειξαν ότι υπάρχει συνέχεια στο κράτος. Τέλος, ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για την τιμή και την εμπιστοσύνη αυτού του κρίσιμου πόστου και είπε ότι αντιλαμβάνεται αυτή τη θέση ως κάτι πολύ σημαντικό. «Είμαι ένας άνθρωπος φιλελεύθερος, είμαστε ανθρωπιστές αλλά δεν είμαστε αφελείς και νομίζω ότι αυτή την ισορροπία πρέπει να έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας σε μια πολιτική που υπήρξε αποτελεσματική μέχρι σήμερα, αυτή την περασμένη τετραετία» τόνισε ο κ. Καιρίδης και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η χώρα πρέπει να επιμείνει σε αυτή την πολιτική που όπως είπε είναι σκληρή αλλά δίκαιη και ότι πρέπει να ενισχυθούν οι πολιτικές ένταξης, να εξεταστούν τα ζητήματα της νόμιμης μετανάστευσης, της διεθνούς εικόνας της χώρας και των ευρωπαϊκών λύσεων ξεκινώντας από την τελευταία επιτυχία της Συμφωνίας του Λουξεμβούργου, την οποία χαρακτήρισε ως ένα πρώτο βήμα και όχι τον τελικό προορισμό. Καταλήγοντας ο κ. Καιρίδης είπε ότι η δουλειά ξεκινά αμέσως και ότι δεν υπάρχει καμία περίοδος χάριτος.

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη, ευχαρίστησε επίσης τον απερχόμενο υπουργό που ανέλαβε σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, ο οποίος επίσης απέδειξε όπως είπε αυτό που πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μας όταν υπάρχει υπηρεσιακή κυβέρνηση, τη συνέχεια και την ασφάλεια. «Ευχαριστούμε πολύ Δανιήλ, αντιμετώπισες τις κρίσεις αλλά κι εμείς αντιμετωπίσαμε τη δική μας κρίση γιατί είχαμε προεκλογική εκστρατεία και παρακολουθούσαμε τι γινόταν εδώ», είπε χαρακτηριστικά η κ. Βούλτεψη, η οποία ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό που της εμπιστεύτηκε ξανά αυτό το πολύ σημαντικό και ευαίσθητο πόστο όπως είπε.

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου αναφέρθηκε ειδικά στην ένταξη και στα ασυνόδευτα ανήλικα για το οποίο υπήρξε συνεργασία καθώς είναι ένα ζήτημα οριζόντιας πολιτικής, όπως είπε. «Το θέμα της ένταξης πρέπει να προχωρήσει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Θα συνεργαστούμε στενά και με τον υπουργό και με τους γραμματείς και θα τελειώσει αυτό. Όσοι έχουν εμπλοκή σε αυτό το ζήτημα πρέπει να καταλάβουν τώρα που ξεκινάμε ότι είμαστε στην αρχή, έχουμε καινούργιο νόμο, τον οποίο έχουμε να εφαρμόσουμε και οποίος σχετίζεται γιατί θέλω να θυμίσω ότι για πρώτη φορά η χώρα στο θέμα των ανηλίκων συνδέει την εκπαίδευση με την παραμονή στη χώρα, όπως γίνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου. 'Αρα, έχουμε πρώτη φορά ένα νόμο που λέει ότι όποιος εισέρχεται στη χώρα ως ασυνόδευτος ανήλικος, λαμβάνει άδεια δεκαετούς παραμονής στη χώρα εφόσον έχει ολοκληρώσει τρία χρόνια στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση που σημαίνει ότι έχει ανοίξει πλέον ο δρόμος για την ένταξη», κατέληξε η κ. Βούλτεψη.

