Αλβανία - Μπελέρης: ένταση στην ορκομωσία της δημοτικής αρχής στην Χειμάρρα

Διαμαρτυρίες των υποστηρικτών του Μπελέρη κατά τη διάρκεια της ορκομωσίας. Τι δήλωσε η πρέσβης της Ελλάδας.

Απόντος του εκλεγμένου δημάρχου του Φρέντυ Μπελέρη και με την παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης συνήλθε σήμερα στη Χειμάρρα το νέο εκλεγμένο Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Χειμαρραίων σε επίσημη τελετή ανάληψης των καθηκόντων του για την επόμενη τετραετία.

Χθες το Ειδικό Δικαστήριο της Αλβανίας, απέρριψε αίτημα της υπεράσπισης του Μπελέρη ώστε να του επιτραπεί η συμμετοχή στην ορκωμοσία, γεγονός που θα του κατοχύρωνε επισήμως την ανάληψη του χρίσματος του δημάρχου.

Το δικαστήριο επικαλέστηκε “νομικό κενό”, μια και σύμφωνα με το σκεπτικό του δεν προβλέπονται στο νομικό σύστημα τέτοιες περιπτώσεις.

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ξεκίνησε με την εκλογή προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και των συμβούλων που θα εκπροσωπήσουν το δήμο Χειμάρρας στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αυλώνας.

Υποστηρικτές του Φρέντυ Μπελέρη είχαν συγκεντρωθεί στον χώρο και διαμαρτυρήθηκαν τόσο για την σύλληψή του όσο και για την άρνηση του δικαστηρίου να επιτρέψει την συμμετοχή του στη διαδικασία.

Μεταξύ άλλων παρόντες ήταν ο πρόεδρος του ΚΕΑΔ κ. Βαγγέλης Ντούλες και η πρέσβης της Ελλάδας Κωνσταντίνα Καμίτση, η οποία χαρακτήρισε την απουσία του Μπελέρη “μεγάλο πλήγμα στο κράτος δικαίου και το τεκμήριο της αθωότητας”.

Όπως ανέφερε «θα ήταν μεγάλη οπισθοδρόμηση της προσπάθειας που κάνει η Αλβανία για την ένταξη της στην ΕΕ να χάσει το δικαίωμα άσκησης των καθηκόντων του ένας δημοκρατικά εκλεγμένος δήμαρχος στον οποίο ούτε καν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, δεν έχει δικαστεί, ούτε καταδικαστεί. Η ΕΕ είναι πάνω απ όλα κοινότητα αξιών, αυτές τις αξίες πρέπει να σέβεται και να εφαρμοζει κάθε χώρα που θέλει να γίνει μέλος της».

Δεδομένου ότι το κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα ελέγχει την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, ο νέος πρόεδρος του συμβουλίου ανήκει και εκείνος στο κόμμα του Έντι Ράμα.

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος του Δ Σ, που προήδρευσε στη συνέχεια της συνεδρίασης, αρνήθηκε να αναγνώσει ενημερωτικό έγγραφο που παρουσίασε η υπεράσπιση Μπελέρη και στο οποίο αναφέρονταν οι λόγοι απουσίας του νέου δημάρχου. Από την πλευρά του ο Φρέντυ Μπελέρης έδωσε στη δημοσιότητα χαιρετισμό προς τους δημοτικούς συμβούλους και τους κατοίκους της Χειμάρρας. Μεταξύ των άλλων, χαρακτηρίζει παράνομη τη σύλληψή του και άδικη την 45ήμερη μέχρι τώρα προφυλάκιση. Θεωρεί την παρεμπόδιση για να μετάσχει σήμερα στην ορκωμοσία προσπάθεια αλλοτρίωσης του εκλογικού αποτελέσματος. Σημειώνει, παρά ταύτα, ότι πιστεύει «στη δύναμη της αλήθειας, της καλοσύνης και της αρετής».

«Σ΄ αυτή τη δοκιμασία», αναφέρει χαρακτηριστικά, δεν θα υπάρχει σταύρωση. Η μάχη, προσθέτει, θα δοθεί και θα κερδηθεί». Επί της ευκαιρίας καλεί τους υποστηρικτές του να δείξουν υπομονή, πίστη στη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Καλεί, τέλος, τους διεθνείς οργανισμούς να παρέμβουν για την αποκατάσταση της Δικαιοσύνης και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων. Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία δήμαρχος παραμένει ο απερχόμενος Γιώργος Γκόρο, που υποστηρίχθηκε από το Σοσιαλιστικό Κομμα του κ.Έντι Ράμα και ηττήθηκε από τον Μπελέρη.

