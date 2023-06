Παράξενα

Αντιδήμαρχος πιάστηκε να... ζωγραφίζει γκράφιτι

Προκάλεσε οικονομική ζημιά 3.500 ευρώ αφού χρειάστηκε να γίνει καθαρισμός.

Αντιδήμαρχος του Ελσίνκι πιάστηκε να ζωγραφίζει παρανόμως γκράφιτι πάνω στον τοίχο μιας σιδηροδρομικής σήραγγας, ο καθαρισμός των οποίων από τις υπηρεσίες συντήρησης κόστισε 3.500 ευρώ.

Το βράδυ της Παρασκευής, φύλακες έπιασαν επί τόπου τον Πάαβο Αρχινμάκι, 46 ετών, και έναν φίλο του αντιδημάρχου να ολοκληρώνουν το γκράφιτι που είχαν ζωγραφίσει στον τοίχο μιας σιδηροδρομικής σήραγγας στην πόλη Βάνταα της νότιας Φινλανδίας κατά τη διάρκεια των παραδοσιακών εορτασμών του θερινού ηλιοστασίου.

Ο 'Εερο Λιέχου, της Υπηρεσίας Υποδομών των Μεταφορών της Φινλανδίας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι εργασίες καθαρισμού διήρκησαν τρεισήμισι ώρες τη Δευτέρα και στοίχισαν 3.500 ευρώ.

Ο Αρχινμάκι, υπεύθυνος Πολιτισμού και Ψυχαγωγίας του δήμου Ελσίνκι, ζήτησε συγγνώμη με μήνυμα που ανάρτησε στο Facebook.

"Ήταν πράγματι ανοησία από εμένα, από εμάς. Κατά κάποιο τρόπο, ξεγελάστηκα από τη σκέψη ότι μπορεί κανείς να ζωγραφίσει πάνω σε αυτόν τον τύπο γκρίζου τσιμεντένιου τοίχου που έχει ήδη βαφτεί και δεν φαίνεται", έγραψε.

"Ήταν εντελώς απερίσκεπτο. Ήταν ακόμη πιο ανόητο καθώς υπάρχουν τοίχοι πάνω στους οποίους επιτρέπεται να ζωγραφίζεις", πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος του Ελσίνκι Γιουχάνα Βαρτιάινεν δεν φάνηκε να διασκεδάζει καθόλου με αυτό.

"Οι ενέργειες του αντιδημάρχου Αρχινμάκι ήταν σε αυτή την περίπτωση απερίσκεπτες", εκτίμησε, σύμφωνα με ανακοίνωση.

(Ο αντιδήμαρχος) "καταλαβαίνει τη σοβαρότητα της κατάστασης", δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι είχε επικοινωνήσει με τον Αρχινμάκι.

Το γκράφιτι περιείχε τους όρους "παγκόσμια κυριαρχία και μεγάλες αλλαγές καριέρας".

Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για πρόκληση υλικών ζημιών και διατάραξη της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας.

Ο Αρχινμάκι, πρώην βουλευτής και πρώην πρόεδρος του κόμματος Συμμαχία της Αριστεράς, δήλωσε στα φινλανδικά μέσα ενημέρωσης ότι δεν πιστεύει πως η πράξη του αυτή ήταν τόσο σοβαρή ώστε να υποχρεωθεί να παραιτηθεί.

Είχε διατελέσει υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού από το 2011 έως το 2014.

