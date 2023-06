Life

“The 2Night Show” – Good Job Nicky: Το τραγούδι για την Eurovision το έχω έτοιμο (βίντεο)

Ο καλλιτέχνης μίλησε για το όνειρό του να παίξει στο εξωτερικό, αλλά και για την Eurovision.

Τον Good Job Nicky υποδέχθηκε στο «The 2Night Show» της Τρίτης ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Ο καλλιτέχνης μίλησε για τη μουσική του εξέλιξη και μοιράστηκε το όνειρό του να «βγει» στο εξωτερικό.

«Είμαστε σε έναν καλό δρόμο γιατί και η παραγωγή μου είναι από το εξωτερικό. Χτίζουμε σιγά σιγά τα θεμέλια για να κάνουμε τα σωστά βήματα για το εξωτερικό. Δουλεύω και όπως μου έχει μάθει η μητέρα μου, σιγανά και ταπεινά. Ελπίζω να πάψει να ισχύει αυτό που λένε “Αυτό είναι για Ελλάδα”. Πρέπει να ακουστεί παντού! Πιστεύω με την 15αδα που έχω ετοιμάσει, νιώθω ότι ελπίζω να με ακούσει κάθε γωνιά του κόσμου. Έχω κάτι να προσφέρω!»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην Eurovision, λέγοντας πως, «εκεί που το αφήσαμε είναι το θέμα με την Eurovision, απλά φέτος είμαι λίγο πιο κάθετος με τον διάλογο μεταξύ εμού και του κόσμου. Θέλω γίνει έτσι γιατί, από ότι βλέπουμε, διαδικαστικά δεν λειτουργεί ίσως αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Άρα θα ήθελα τον διάλογο, άμα τυχόν είμαι εγώ αυτός που θα πάει, θα ήθελα να πάρω το ΟΚ από τον κόσμο».

«Μα τώρα, συγγνώμη κιόλας. Καταλαβαίνω ότι κάποιες δηλώσεις του Victor μετά ήταν κάπως… εντάξει, μπορούμε να της δικαιολογήσουμε λίγο για την ηλικία. Το καταλαβαίνω αλλά, όπως και να έχει, δεν νομίζω πως μπορώ να φανταστώ εγώ πόσο καλύτερα θα τα πήγαινα στα δεκαέξι μου. Δηλαδή είναι μια ηλικία πάρα πολύ ιδιαίτερη για αυτό που πήγε να κάνει, να εκπροσωπήσει ένα ολόκληρο έθνος ξαφνικά. Για εμένα όμως, προσωπική άποψη είναι αυτή, ο άνθρωπος που ίσως νιώθω ότι μπορεί να ήταν πιο έτοιμη να μας εκπροσωπήσει φέτος θα ήταν η Klavdia. Η Φουρέιρα πήγε, έδωσε όλη της την ψυχή και της το έκλεψαν. Δεν έπρεπε να βγει δεύτερη! Της το έφαγαν» για να καταλήξει:

«Δεν μου έχει μείνει καμία πικρία για την Eurovision. Όχι, καθόλου, γιατί ο διάλογος με τον κόσμο παραμένει υγιέστατος. Δηλαδή όπου και να πάω μου το λένε, όπου και να πάω μου υπενθυμίζουν ότι θα ήθελαν να με δουν εκεί πέρα και το μόνο που θα ήθελα είναι αυτό. Να το θέλει ο κόσμος. Εγώ το τραγούδι ομολογώ ότι το έχω έτοιμο και, άμα είναι να πάω, ξέρω με ποιο θα πάω».

