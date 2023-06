Πολιτισμός

“The 2Nigh Show” Ηλίας Παπαηλίας: Δεν φοβάμαι μην εγκλωβιστώ στην persona της “Λόλας”

Ο καλλιτέχνης μίλησε για τα πρώτα του βήματα και τη συνεργασία που του άλλαξε τη ζωή.

Στο The 2Night Show της Τρίτης μίλησε ο Αντώνης Παπαηλίας για τη ζωή του, αλλά και τον διάσημο ρόλο της Λόλας, στο πλευρό του Τόνι Σφήνου.

«Μόλις τελείωσα το Λύκειο είχα ενημερώσει ότι θα φύγω από την Κω. Ήθελα από πριν να ασχοληθώ με το θέατρο. Ήθελα να πάω σε μια δραματική σχολή στην Αθήνα. Θυμάμαι τις πρώτες μου βραδιές που έμεινα στο Περιστέρι, να ακούω Πάνο Κιάμο και έκλαιγα. Τον τελευταίο καιρό σκέφτομαι μήπως κάποια στιγμή γυρίσω πάλι στην Κω. Οι γονείς μου δεν ασχολούνται με τουριστικά επαγγέλματα. Παλιά είχαμε κάποιες επιχειρήσεις στο χωριό. Ξεκίνησα πολύ διστακτικά και το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να δουλέψω στο «Πολύ Κυριακή». Στην αρχή με συντηρούσαν οι γονείς μου και μετά δούλεψα ως σερβιτόρος. Είναι η αγαπημένη μου δουλειά», είπε για τα πρώτα του βήματα.

Μιλώντας για τη συνεργασία του με τον Τόνι Σφήνο είπε πως, «με τον Σφήνο γνωριστήκαμε στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο. Μου έδειξε τι θα κάνει και του λέω «Αυτό είναι». Η Λόλα είναι μια τρελή που θέλει να γίνει τραγουδίστρια και αυτό προσπαθεί να κάνει. Βρίσκεται πάντα κοντά στον Τόνι Σφήνο.

Δεν έχω άγχος μην εγκλωβιστώ στην persona της Λόλας καλλιτεχνικά. Αγαπάω πολύ αυτόν τον ρόλο, αγαπάω πολύ τον Τόνι. 12 χρόνια συνεργασίας το βλέπω πολύ οικογενειακά το θέμα», σημείωσε.

