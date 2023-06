Πολιτική

Σοφία Ζαχαράκη: Οι προσωπικές μου επιλογές δεν αφορούν κανέναν

Η απάντηση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, απάντησε στον Θάνο Τζήμερο.

Την απάντησή της στο Θάνο Τζήμερο που την χαρακτήρισε «άγαμη και άτεκνη» έδωσε η Σοφία Ζαχαράκη.

«Οι προσωπικές μου επιλογές δεν αφορούν κανέναν», δήλωσε η Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, πηγαίνοντας νωρίς το πρωί της Τετάρτης στο υπουργείο.

Τα σχόλια Τζήμερου προκάλεσαν κύμα αντιδράσεων και συμπαράστασης, ενώ η Σοφία Ζαχαράκη είπε πως, «εγώ θα κριθώ από την εργατικότητα και την αποτελεσματικότητα μου και νομίζω και από μία δυνατότητα να διοικήσω, αν μέχρι τώρα δεν έχω δείξει κάτι. Όλες οι άλλες είναι προσωπικές μου επιλογές και δεν αφορούν κανέναν» και πρόσθεσε:

«Η αγάπη για τα παιδιά, η αγάπη για τον άνθρωπο δεν μπαίνει σε καλούπια και δεν κρίνεται από προσωπικές επιλογές».

