Σπαρτιάτες - Στίγκας: η σχέση με τον Κασιδιάρη και τα “στοιχεία” που “κρύφτηκαν” (βίντεο)

Στοιχεία που συσχετίζουν τον Πρόεδρο του κόμματος Σπαρτιάτες με τον Ηλία Κασιδιάρη, φαίνεται να μην υπάρχουν πια στο βιογραφικό του.

Η σχέση του Βασίλειου Στίγκα με τον Ηλία Κασιδιάρη, "ξεδιπλώνεται" στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, ο Βασίλειος Στίγκας, όπως είχε αναφέρει ίδιος στη συνέντευξή του, δεν γνώριζε προσωπικά τον Ηλία Κασιδιάρη.

Όπως αποκαλύπτει το ρεπορτάζ, στην επίσημη σελίδα των "Ελλήνων" που "μπλόκαρε" την κάθοδό τους στις εκλογές ο Άρειος Πάγος, ο Βασίλειος Στίγκας ήταν επίσημα μέλος του κόμματος Κασιδιάρη από το 2022 έως και πολύ πρόσφατα.

Πλέον, η ιστοσελίδα των "Ελλήνων" που φέρεται ότι μέλη τους ήταν τόσο ο Πρόεδρος των "Σπαρτιατών" όσο και άλλα πρόσωπα που μπήκαν στην Βουλή μετά τις εκλογές της 25ης Ιουνίου, έχει "πέσει" και έτσι δεν μπορεί κανείς να δει τα στελέχη.

Στη συνέχεια, μίλησε στην εκπομπή, κρατούμενος των φυλακών σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν στα σωφρονιστικά ιδρύματα, απέναντι στα καταδικασμένα στελέχη της Χρυσής Αυγής.

