“Το Πρωινό” - Δομνίκη Παπαδοπούλου: πήγα στους Σπαρτιάτες για να βοηθήσω τον “λαουτζίκο” (βίντεο)

Τι λέει το μοντέλο για τις απειλές που δέχεται μετά την διαγραφή της από το κόμμα, την συνομιλία με τον Βασίλη Στίγκα, αλλά και για τον Ηλία Κασιδιάρη.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε την Τρίτη η Δομνίκη Παπαδοπούλου, σχετικά με την υποψηφιότητα της με το κόμμα Σπαρτιάτες, τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν και οδήγησαν στην διαγραφή της, καθώς και για τον Ηλία Κασιδιάρη.

Όπως είπε το μοντέλο, ένας φίλος της ήταν που έκανε την πρόταση συμπερίληψης στα ψηφοδέλτια των Σπαρτιατών, με την ίδια να δέχεται, παρότι δεν γνώριζε το κόμμα, αλλά επειδή θα είχε βήμα να κεφράσει τις ανησυχίες της για το μέλλον της Ελλάδας και των Ελλήνων και καθώς θέλει να προσφέρει και να βοηθήσει τους πολίτες, τον «φτωχό λαουτζίκο», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανέφερε πως δεν γνώριζε τους επικεφαλής ή άλλα πρόσωπα από το κόμμα και σημείωσε πως η ανακοίνωση για την «έξοδο» της από τους Σπαρτιάτες έγινε μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές, παρότι όπως της είπε ο Πρόεδρος του κόμματος ο ίδιος δεν έχει πρόβλημα με την δουλειά της και τις προκλητικές φωτογραφίσεις, αλλά ουσιαστικά οδηγείται σε αυτήν την απόφαση, λόγω αντιδράσεων από άλλους φίλους των Σπαρτιατών.





Από τότε, όπως επεσήμανε η Δομνίκη Παπαδοπουλου, δέχεται μηνύματα υποστήριξης, μεταξύ άλλων και από υποψηφίους των Σπαρτιατών που δεν γνωρίζει προσωπικά, δέχεται όμως και βροχή από μηνύματα με υβριστικό περιεχόμενο, ακόμη και απειλές για ξυλοδαρμό της.

Ως προς την "σχέση" των Σπαρτιατών με τον Ηλία Κασιδιάρη, η Δομνίκη Παπαδοπούλου είπε ότι η ίδια δεν αντιλήφθηκε να υπάρχει ενεργή εμπλοκή του Ηλία Κασιδιάρη με την ηγεσία του κόμματος.

Η Δομνίκη Παπαδοπούλου δήλωσε περιχαρής που μπόρεσε να ψηφίσει τον εαυτό της, στην Λευκάδα και ότι συνεχίζει να την ενδιαφέρει η ενασχόληση με τα κοινά.

