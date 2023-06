Πολιτική

Βουλή - Εκλογές: Οι 300 βουλευτές που εξελέγησαν στις 25 Ιουνίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολλές έδρες “άλλαξαν χέρια” το πρωί της Δευτέρας και “σίγουροι” βουλευτές έμειναν τελικώς εκτός Κοινοβουλίου. Ποια γνωστά ονόματα δεν μπήκαν στην Βουλή. Οι έδρες και τα τελικά ποσοστά.

-

Διαφορά μεγαλύτερη των 22 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας από τον ΣΥΡΙΖΑ και αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ, προκύπτει από τα τελικά αποτελέσματα των εθνικών εκλογών στις 25 Ιουνίου, από τις οποίες προέκυψε 8κομματική Βουλή, στην οποία δεν θα συμμετέχει το ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη.

Η μεγάλη έκπληξη των εκλογών είναι το ποσοστό που συγκέντρωσαν οι Σπαρτιάτες, που κατέλαβαν την πέμπτη θέση.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα του Υπ. Εσωτερικών για τις εκλογές στις 25 Ιουνίου, με ενσωματωμένο το 99,77% των ψήφων, έλαβαν:

Νέα Δημοκρατία : 40,55%

: 40,55% ΣΥΡΙΖΑ: 17,83%

ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής: 11,85%

11,85% ΚΚΕ: 7,69%

Σπαρτιάτες: 4,64%

4,64% Ελληνική Λύση: 4,44%

ΝΙΚΗ: 3,69%

Πλεύση Ελευθερίας: 3,17%

ΜέΡΑ25: 2,49%

Ως προς τις έδρες των κομμάτων, οι κοινοβουλευτικές ομάδες στην νέα Βουλή, έχουν:

Νέα Δημοκρατία : 158 έδρες

: 158 έδρες ΣΥΡΙΖΑ: 48 έδρες

ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής: 32 έδρες

32 έδρες ΚΚΕ: 20 έδρες

Σπαρτιάτες: 12 έδρες

12 έδρες Ελληνική Λύση: 12 έδρες

ΝΙΚΗ: 10 έδρες

Πλεύση Ελευθερίας: 8 έδρες

Ακολουθούν αναλυτικά οι βουλευτές ανά εκλογική περιφέρεια:

Επικρατείας

ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του Στυλιανού (ΝΔ) ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Στεφάνου (ΝΔ) ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Μέλη (ΝΔ) ΛΥΤΡΙΒΗ ΙΩΑΝΝΑ του Δημητρίου (ΝΔ) ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου (ΝΔ) ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ του Βασιλείου (ΝΔ) ΠΟΛΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ του Αθανασίου (ΝΔ) ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΘΩΝ του Σταύρου (ΣΥΡΙΖΑ) ΑΚΡΙΤΑ ΕΛΕΝΑ του Λουκή (ΣΥΡΙΖΑ) ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ευαγγέλου (ΣΥΡΙΖΑ) ΔΟΥΔΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αριστείδη (ΠΑΣΟΚ) ΜΑΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σωτηρίου (ΠΑΣΟΚ) ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Σπυρίδωνα (ΚΚΕ) ΣΑΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Κωνσταντίνου (Ελληνική Λύση) ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στεφάνου (ΝΙΚΗ)

Α' Αθηνών

ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Στεφάνου (ΝΔ) ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παναγιώτη (ΝΔ) ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ του Ιωάννη (ΝΔ) ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) του Κωνσταντίνου (ΝΔ) ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του Μιχαήλ (ΝΔ) ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) του Κωνσταντίνου (ΣΥΡΙΖΑ) ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μόσχου (ΣΥΡΙΖΑ) ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ) του Χρήστου (ΚΚΕ) ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Μαρίνου (ΠΑΣΟΚ) ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ευαγγέλου (Σπαρτιάτες) ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αναστασίου (Ελληνική Λύση) ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ του Ιωάννη (Πλεύση Ελευθερίας) ΝΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη (ΝΙΚΗ)

Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ) του Ιωάννη (ΝΔ) ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ του Αθανασίου (ΝΔ) ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ του Κωνσταντίνου (ΝΔ) ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου (ΝΔ) ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ του Γεωργίου (ΝΔ) ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΘΟΔΩΡΟΣ) του Βασιλείου (ΝΔ) ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΣ) του Χρήστου (ΝΔ) ΛΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ του Κωνσταντίνου (ΣΥΡΙΖΑ) ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ του Στεφάνου (ΣΥΡΙΖΑ) ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αποστόλου (ΚΚΕ) ΚΤΕΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Θεοφύλακτου (ΚΚΕ) ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ (ΜΙΛΕΝΑ) του Γεωργίου (ΠΑΣΟΚ) ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ του Γεωργίου (Πλεύση Ελευθερίας) ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Βασιλείου (Σπαρτιάτες) ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Διονυσίου (Ελληνική Λύση) ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του Ιωάννη (ΝΙΚΗ)

Β2' Δυτικού Τομέα Αθηνών

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Κωνσταντίνου (ΝΔ) ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Βασιλείου (ΝΔ) ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του Ιωάννη (ΝΔ) ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) του Πέτρου (ΝΔ) ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Παύλου (ΣΥΡΙΖΑ) ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΦΗ) του Θεμιστοκλή (ΣΥΡΙΖΑ) ΔΑΓΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) του Αθανασίου (ΚΚΕ) ΠΕΡΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Εμμανουήλ (ΚΚΕ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) του Ιωάννη (ΠΑΣΟΚ) ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Εμμανουήλ (Σπαρτιάτες) ΚΕΦΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΩΡΤΖΙΑ) του Ηλία (Πλεύση Ελευθερίας) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ευάγγελου (Ελληνική Λύση)

Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών

ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνος (ΝΔ) ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του Δημητρίου (ΝΔ) ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη-Παναγιώτη (ΝΔ) ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ του Νικολάου (ΝΔ) ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Διονυσίου (ΝΔ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αθανασίου (ΝΔ) ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου (ΝΔ) ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ του Αρκαδίου (ΝΔ) ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ του Ιωάννη (ΝΔ) ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Στυλιανού (ΣΥΡΙΖΑ) ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΡΑΛΛΙΑ του Δημητρίου (ΣΥΡΙΖΑ) ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ του Βασιλείου (ΣΥΡΙΖΑ) ΔΙΓΕΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΣΕΜΙΝΑ) του Αναστασίου (ΚΚΕ) ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Περικλή (ΚΚΕ) ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μαρίνου (ΠΑΣΟΚ) ΣΤΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αθανασίου (Σπαρτιάτες) ΜΠΙΜΠΙΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Κωνσταντίνου (Πλεύση Ελευθερίας) ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Ιωσήφ (Ελληνική Λύση) ΒΡΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου (ΝΙΚΗ)

Α' Πειραιώς

ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη (ΝΔ) ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ του Αριστείδη (ΝΔ) ΒΛΑΧΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αντωνίου (ΝΔ) ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Παύλου (ΣΥΡΙΖΑ) ΑΜΠΑΤΙΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεράσιμου (ΚΚΕ)

Β' Πειραιώς

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δρακούλη (ΝΔ) ΛΙΒΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη (ΝΔ) ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου (ΝΔ) ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΝΙΝΑ) του Γεωργίου (ΣΥΡΙΖΑ) ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ του Εμμανουήλ (ΚΚΕ) ΖΕΡΒΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Θεοδώρου (Σπαρτιάτες) ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΪΔΩ του Δημητρίου (Ελληνική Λύση) ΑΡΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Θωμά (Πλεύση Ελευθερίας)

Α' Ανατολικής Αττικής

ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του Ηλία (ΝΔ) ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ) του Χρήστου (ΝΔ) ΠΕΤΣΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) του Λεωνίδα (ΝΔ) ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου (ΝΔ) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αθανασίου (ΝΔ) ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη (ΣΥΡΙΖΑ) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) του Ανέστη (ΠΑΣΟΚ) ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου (ΚΚΕ) ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αντωνίου (Σπαρτιάτες) ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Θεοδώρου (Ελληνική Λύση) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου (Πλεύση Ελευθερίας) ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ του Παναγιώτη (ΝΙΚΗ)

Β' Δυτικής Αττικής

ΚΩΤΣΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου (ΝΔ) ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου (ΝΔ) ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου (ΝΔ) ΠΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ του Κυριάκου (ΝΔ)

Αιτωλοακαρνανίας

ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του Γεωργίου (ΝΔ) ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) του Ανδρέα (ΝΔ) ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δαμιανού (ΝΔ) ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) του Γεωργίου (ΣΥΡΙΖΑ) ΣΤΑΡΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Δημητρίου (ΠΑΣΟΚ) ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου (ΚΚΕ) ΒΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Σωτηρίου (Σπαρτιάτες)

Αργολίδος

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σωτηρίου (ΝΔ) ΓΑΒΡΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου (ΣΥΡΙΖΑ) ΠΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Θεοδοσίου (ΠΑΣΟΚ)

Αρκαδίας

ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου (ΝΔ) ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ηλία (ΣΥΡΙΖΑ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ του Κωνσταντίνου (ΠΑΣΟΚ)

Άρτας

ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημοσθένη (ΝΔ) ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ του Βασιλείου (ΣΥΡΙΖΑ)

Αχαΐας

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Μιχαήλ (ΝΔ) ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ιωάννη (ΝΔ) ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ του Ασημάκη (ΝΔ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) του Πέτρου (ΣΥΡΙΖΑ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Αντωνίου (ΣΥΡΙΖΑ) ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα (ΠΑΣΟΚ) ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Πέτρου (ΚΚΕ) ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Μιχαήλ (ΝΙΚΗ) ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Πελοπίδος (Σπαρτιάτες)

Βοιωτίας

ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Νικολάου (ΝΔ) ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ) του Λεωνίδα (ΣΥΡΙΖΑ) ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου (ΠΑΣΟΚ)

Γρεβενών

ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου (ΝΔ)

Δράμας

ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Τριανταφύλλου (ΝΔ) ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του Γεωργίου (ΠΑΣΟΚ) ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του Σάββα (ΣΥΡΙΖΑ)

Δωδεκανήσου

ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου (ΝΔ) ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) του Νικία (ΝΔ) ΙΑΤΡΙΔΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ (ΜΙΚΑ) του Ιωάννη (ΝΔ) ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αναστασίου (ΝΔ) ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου (ΠΑΣΟΚ)

Έβρου

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Κωνσταντίνου (ΝΔ) ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αλεξάνδρου (ΝΔ) ΚΕΛΕΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Δημητρίου (ΝΔ) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ του Χρήστου (Ελληνική Λύση)

Ευβοίας

ΖΕΜΠΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου (ΝΔ) ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) του Βασιλείου (ΝΔ) ΠΕΝΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου (ΝΔ) ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ του Άγγελου (ΣΥΡΙΖΑ) ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Νικολάου (ΠΑΣΟΚ) ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου (ΚΚΕ)

Ευρυτανίας

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΪΣ (ΤΖΙΝΑ) του Γεωργίου (ΝΔ)

Ζακύνθου

ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Δημητρίου (ΝΔ)

Ηλείας

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Θεοδώρου (ΝΔ) ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ του Ζήσιμου (ΝΔ) ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Λάμπρου (ΝΔ) ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Χρήστου (ΣΥΡΙΖΑ) ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη (ΠΑΣΟΚ)

Ημαθίας

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Φωτίου (ΝΔ) ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Στέργιου (ΝΔ) ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Γεωργίου (ΝΔ) ΚΟΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Στυλιανού (Ελληνική Λύση)

Ηρακλείου

ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου (ΝΔ) ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου (ΝΔ) ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ του Γεωργίου (ΝΔ) ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μαρίνου (ΠΑΣΟΚ) ΒΑΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ του Φανουρίου (ΠΑΣΟΚ) ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Δανιήλ (ΚΚΕ) ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ευαγγέλου (Σπαρτιάτες) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αντωνίου (ΣΥΡΙΖΑ)

Θεσπρωτίας

ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου (ΝΔ)

Α' Θεσσαλονίκης

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Κωνσταντίνου (ΝΔ) ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Αθανασίου (ΝΔ) ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Πέτρου (ΝΔ) ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου (ΝΔ) ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ του Ταξιάρχη (ΝΔ) ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σωτηρίου (ΝΔ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) του Γεωργίου (ΝΔ) ΓΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του Μιχαήλ (ΝΔ) ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του Παναγιώτη (ΣΥΡΙΖΑ) ΘΡΑΣΚΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) του Κωνσταντίνου (ΣΥΡΙΖΑ) ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννη (ΣΥΡΙΖΑ) ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αποστόλου (ΚΚΕ) ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μαρίνου (ΠΑΣΟΚ) ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ του Σάββα (Ελληνική Λύση) ΝΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη (ΝΙΚΗ) ΚΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου (Σπαρτιάτες) ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταντίνου (Πλεύση Ελευθερίας)

Β' Θεσσαλονίκης

ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρυσοστόμου (ΝΔ) ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου (ΝΔ) ΠΑΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) του Αστερίου (ΝΔ) ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του Πέτρου (ΣΥΡΙΖΑ) ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αχιλλέως (Ελληνική Λύση) ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Δημητρίου (ΚΚΕ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου (ΝΙΚΗ) ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Βασιλείου (Σπαρτιάτες) ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Νικολάου (Πλεύση Ελευθερίας)

Ιωαννίνων

ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αναστασίου (ΝΔ) ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Στεφάνου (ΝΔ) ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στυλιανού (ΝΔ) ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ του Στεφάνου (ΣΥΡΙΖΑ) ΤΣΙΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη (ΠΑΣΟΚ)

Καβάλας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη (ΝΔ) ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αδάμ (ΝΔ) ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ του Βασιλείου (ΝΔ) ΔΕΛΗΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Γεωργίου (ΝΔ)

Καρδίτσας

ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αλεξάνδρου (ΝΔ) ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου (ΝΔ) ΣΚΟΝΔΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ του Κωνσταντίνου (ΝΔ) ΣΠΑΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (ΤΕΛΗΣ) του Γεωργίου (ΝΔ)

Καστοριάς

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Βασιλείου (ΝΔ)

Κέρκυρας

ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Σωτηρίου (ΝΔ) ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου (ΣΥΡΙΖΑ) ΜΠΙΑΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σπυρίδωνος (ΠΑΣΟΚ)

Κεφαλληνίας

ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ του Σπυρίδωνος-Διονυσίου (ΝΔ)

Κιλκίς

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παύλου (ΝΔ) ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Θεοδώρου (ΠΑΣΟΚ) ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Μιχαήλ (ΣΥΡΙΖΑ)

Κοζάνης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Κωνσταντίνου (ΝΔ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ) του Γεωργίου (ΝΔ) ΒΕΤΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Δημητρίου (ΣΥΡΙΖΑ) ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΙΣ) του Δημητρίου (ΠΑΣΟΚ)

Κορινθίας

ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του Σταύρου (ΝΔ) ΤΑΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου (ΝΔ) ΣΟΥΚΟΥΛΗ-ΒΙΛΙΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ (ΜΑΡΙΛΕΝΑ) του Δημητρίου (ΝΔ) ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου (ΣΥΡΙΖΑ)

Κυκλάδων

ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) του Βασιλείου (ΝΔ) ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Μιχαήλ (ΝΔ) ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Αριστοτέλη (ΝΔ) ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ του Εμμανουήλ (ΝΔ)

Λακωνίας

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ του Δημοσθένη (ΝΔ) ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παναγιώτη (ΝΔ) ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΑΓΙΑ) του Λεωνίδα (ΠΑΣΟΚ)

Λάρισας

ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αχιλλέα (ΝΔ) ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου (ΝΔ) ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ του Παντελή (ΝΔ) ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου (ΣΥΡΙΖΑ) ΛΙΑΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Θεοφάνη (ΠΑΣΟΚ) ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αριστείδη (ΚΚΕ) ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευσταθίου (Σπαρτιάτες) ΡΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ναπολέοντος (ΝΙΚΗ)

Λασιθίου

ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ιωσήφ (ΝΔ) ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του Νικολάου (ΠΑΣΟΚ)

Λέσβου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Χριστόφα (ΝΔ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χαριλάου (ΠΑΣΟΚ) ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ του Αποστόλου (ΚΚΕ)

Λευκάδας

ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη (ΝΔ)

Μαγνησίας

ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου (ΝΔ) ΜΑΚΡΗ ΖΩΗ (ΖΕΤΤΑ) του Μιχαήλ (ΝΔ) ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου (ΝΔ) ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Μιχαήλ (ΣΥΡΙΖΑ) ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου (ΚΚΕ)

Μεσσηνίας

ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Κωνσταντίνου (ΝΔ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) του Παναγιώτη (ΝΔ) ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου (ΝΔ) ΜΑΝΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του Παντελή (ΝΔ) ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΞΗΣ) του Βύρωνα (ΣΥΡΙΖΑ)

Ξάνθης

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΠΥΡΟΣ) του Γεωργίου (ΝΔ) ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΙΝ του Χασάν (ΣΥΡΙΖΑ) ΜΠΑΡΑΝ ΜΠΟΥΡΧΑΝ του Νετζαντή (ΠΑΣΟΚ)

Πέλλας

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΛΑΚΗΣ) του Νικολάου (ΝΔ) ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Ευαγγέλου (ΝΔ) ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου (ΝΔ) ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του Εμμανουήλ (ΣΥΡΙΖΑ)

Πιερίας

ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ (ΦΩΝΤΑΣ) του Ελευθερίου (ΝΔ) ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΝΑ του Ευαγγέλου (ΝΔ) ΚΟΥΛΚΟΥΔΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ευριπίδη (ΝΔ) ΔΕΛΒΕΡΟΥΔΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ του Βαγιάνου (ΝΙΚΗ)

Πρέβεζας

ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου (ΝΔ) ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θεοφάνη (ΣΥΡΙΖΑ)

Ρεθύμνης

ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αχιλλέα (ΝΔ) ΧΝΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ιωάννη (ΠΑΣΟΚ)

Ροδόπης

ΦΕΡΧΑΤ ΟΖΓΚΙΟΥΡ του Ναζήφ (ΣΥΡΙΖΑ) ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ του Στυλιανού (ΝΔ) ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ του Σαμπρή (ΠΑΣΟΚ)

Σάμου

ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ του Ισιδώρου (ΝΔ)

Σερρών

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αχιλλέα (ΝΔ) ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του Γεωργίου (ΝΔ) ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Αθανασίου (ΝΔ) ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ηλία (ΣΥΡΙΖΑ) ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη (Ελληνική Λύση)

Τρικάλων

ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θεοδώρου (ΝΔ) ΛΙΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αχιλλέα (ΝΔ) ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του Δημητρίου (ΝΔ) ΚΟΝΤΟΤΟΛΗ ΜΑΡΙΝΑ του Γεωργίου (ΣΥΡΙΖΑ)

Φθιώτιδας

ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου (ΝΔ) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) του Δημητρίου (ΝΔ) ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου (ΝΔ) ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανασίου (ΣΥΡΙΖΑ)

Φλώρινας

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ του Γεωργίου (ΝΔ) ΠΕΡΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) του Χαράλαμπου (ΣΥΡΙΖΑ)

Φωκίδας

ΜΠΟΥΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου (ΝΔ)

Χαλκιδικής

ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αγγελή (ΝΔ) ΠΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Νικολάου (ΠΑΣΟΚ) ΜΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ του Ιωάννη (ΣΥΡΙΖΑ)

Χανίων

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ) του Κωνσταντίνου (ΝΔ) ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ (ΣΕΒΗ) του Αναστασίου (ΝΔ) ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Εμμανουήλ (ΝΔ) ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Πέτρου (ΣΥΡΙΖΑ)

Χίου

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) του Αντωνίου (ΝΔ) ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Γεωργίου (ΠΑΣΟΚ)





Οι «καραμπόλες» και οι βουλευτές εν αναμονή.

Όπως δήλωση στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ο Άγγελος Συρίγος, ενώ ξημέρωσε ως βουλευτής, νωρίς το πρωί έχασε την έδρα του, μόλις για 10 ψήφους.





Σε «αναμμένα κάρβουνα» κάθονται πολλοί βουλευτές που είναι πρώτοι επιλαχόντες σε περιφέρειες, όπου εξελέγησαν οι πολιτικοί αρχηγοί, που ήταν υποψήφιοι σε τρεις εκλογικές περιφέρειες έκαστος, καθώς από την τελική επιλογή της έδρας θα εξαρτηθεί εάν θα γίνουν βουλευτές ή όχι.

Έτσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξελέγη και στις τρεις περιφέρειες, όπου ήταν υποψήφιος και έτσι από το ποια έδρα τελικώς θα κρατήσει, θα εξαρτηθεί ποιοι άλλοι δύο θα ενταχθούν στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ. Ακολουθούν οι εκλογικές περιφέρειες στις οποίες κατέλαβε έδρα ο κ. Μητσοτάκης και οι πρώτοι επιλαχόντες βουλευτές σε καθεμιά από αυτές:

Β2’ Δυτικού Τομέα Αθηνών: ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου

Έβρου: ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του Σπύρου

Α’ Θεσσαλονίκης: ΒΕΝΙΕΡΗΣ-ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωσήφ.

Ο Αλέξης Τσίπρας, εξελέγη σε δύο περιφέρειες,, στις οποίες οι πρώτοι επιλαχόντες βουλευτές είναι:

Β2’ Δυτικού Τομέα Αθηνών: ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του Αθανασίου

Α’ Πειραιώς: ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παναγιώτη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξελέγη και στις τρεις περιφέρειες και έτσι σε.. αναμονή είναι οι τρεις πρώτοι επιλαχόντες, καθώς ο ένας εξ αυτών τελικώς δεν θα γίνει βουλευτής:

Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών: ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Δημητρίου

Ηρακλείου: ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ (ΦΡΕΝΤΥ) του Γεωργίου

Α' Θεσσαλονίκης: ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Γεωργίου

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας εξελέγη σε δύο περιφέρειες και από το ποια έδρα τελικώς θα κρατήσει, θα εξαρτηθεί εάν θα ενταχθεί στην ΚΟ του ΚΚΕ ο πρώτος επιλαχών της άλλγς περιφέρειας, που είναι:

Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών: ΡΙΤΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΕΡΗ) του Ιωάννη

Α' Θεσσαλονίκης: ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ιωάννη

Ο Βασίλειος Στίγκας, εξελέγη σε δύο περιφέρειες, ωστόσο θα "αναγκαστεί' να επιλέξει την έδρα στον Νότιο Τομέα Αθηνών , καθώς σε αυτήν την εκλογική περιφέρεια ήταν ο μοναδικός υποψήφιος του κόμματος. Έτσι, την έδρα στην Β' Θεσσαλονίκης θα καταλάβει ο κ. Πέτρος Δημητριάδης

Ο Δημήτρης Νατσιος, εξελέγη σε δύο περιφέρειες και έτσι περιμένουν να δουν ποια από τους δύο θα μπει στην Βουλή και ποια όχι, οι:

Α' Αθηνών: ΓΡΑΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ του Στυλιανού

Α' Θεσσαλονίκης: ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΟΥ ΒΙΟΡΙΚΑ του Σπαρτάκου

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που όπως όλοι οι αρχηγοί ήταν υποψήφιος σε τρεις εκλογικές περιφέρεις, εξελέγη και στις τρεις. Το πρωί της Δευτέρας, στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1, αποκάλυψε θα κρατήσει την έδρα της Β΄ Θεσσαλονίκης και έτσι γίνονται βουλευτές του κόμματος οι Διαμαντής Καραναστάσης στην Α' Αθηνών και Σπήλιος Ζαχαρόπουλος στον Βόρειο Τομέα Αθηνών.

Διαβάστε ακόμη, ποια «γνωστά» ονόματα έμειναν εκτός Βουλής, κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ, την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε εντολή σχηματισμού Κυβέρνησης για δεύτερη τετραετία.

Δείτε ακόμη ποιες προσωπικότητες απο τον χώρο του θεάματος μπήκαν στην Βουλή και ποιες έμειναν εκτός Κοινοβουλίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Λεωφόρος Μαραθώνος: νεκρός σε τροχαίο εθελοντής πυροσβέστης (εικόνες)

Εκλογές - Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αξιωματική αντιπολίτευση θα είναι η Πλεύση Ελευθερίας

Ανήλικη έσωσε 10χρονο από πνιγμό (εικόνες)